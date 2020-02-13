***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.02.2020 16:22
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına Yönelik Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi Hakkına Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 13.02.2020
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda Genel Müdürlüğe, 500.000.000- TL'sına kadar farklı vadelerde 2 yılı aşmayacak şekilde tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla piyasa koşullarına bağlı olarak bono veya tahvil ihracı için yetki verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818810
BIST
16:54120.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 420,72
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.812
En Düşük
119.472
16:546,0625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0166
|Açılış
|: 6,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
16:546,5817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
16:54306,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,24
|Açılış
|: 306,90
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,24
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ISYAT
|2,60
|61.981.026
|% 19,82
|
|ARDYZ
|15,70
|223.639.526
|% 19,21
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|54.417.240
|% 14,73
|
|RHEAG
|2,35
|28.572.837
|% 14,63
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|RYSAS
|9,14
|3.893.881
|% -7,68
|
|QNBFB
|53,00
|1.582.643
|% -7,02
|
|THYAO
|15,06
|2.109.009.940
|% 1,62
|
|ASELS
|28,32
|1.287.345.126
|% 1,14
|
|TSPOR
|4,45
|819.656.272
|% 12,66
|
|TUPRS
|112,50
|635.697.119
|% -2,17
|
|SASA
|10,42
|534.163.948
|% 9,11
|
|TSPOR
|4,45
|819.656.272
|% 12,66
|
|ISGYO
|2,02
|339.861.704
|% 5,76
|
|GSRAY
|2,38
|338.780.447
|% 2,59
|
|THYAO
|15,06
|2.109.009.940
|% 1,62
|
|IHLGM
|1,37
|169.955.091
|% 3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8790
|7,9185
|% 0,87
|
|Frank
|6,1686
|6,2057
|% 0,17
|
|Riyal
|1,6118
|1,6199
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|7,13
|
|Altın Gr.
|307
|307
|2,24
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.023
|2.073
|15,40
|
|Yarım
|978
|1.003
|7,45
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,73
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,73
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,05
|
|B. Petrol
|55,86
|55,86
|0,07
|