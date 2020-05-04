***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına yönelik başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 13.02.2020İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 06.04.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 30.04.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracı ile ilgili kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına 06.04.2020 tarihinde yapmış olduğumuz başvuru 30/04/2020 tarihinde onaylanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen ihraç belgesi ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 başvuru. formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842239BIST