***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.05.2020 15:50
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına yönelik başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 13.02.2020
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.04.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.04.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.04.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracı ile ilgili kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına 06.04.2020 tarihinde yapmış olduğumuz başvuru 30/04/2020 tarihinde onaylanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen ihraç belgesi ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 başvuru. formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842239
BIST
18:0598.842
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -2.267,87
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.306
18:057,0476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0390
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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7,0521
En Düşük
6,9956
18:057,6876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0162
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,7116
En Düşük
7,6562
18:05386,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,07
|Açılış
|: 386,58
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,69
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|13.731.375
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,09
|51.874.957
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|
|DOBUR
|8,69
|7.324.530
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|24.609.137
|% 10,00
|
|RAYSG
|6,48
|725.157
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.944.060
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.803.588
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|314.984
|% -10,00
|
|KENT
|251,70
|808.460
|% -9,98
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 7,75
|
|GARAN
|8,17
|664.356.623
|% -2,04
|
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|
|THYAO
|10,53
|413.236.990
|% -1,50
|
|ASELS
|26,36
|408.193.072
|% -2,87
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 7,75
|
|ODAS
|1,80
|269.704.867
|% 0,56
|
|BJKAS
|2,26
|293.784.033
|% 5,61
|
|KARSN
|1,82
|225.652.846
|% 9,64
|
|AVOD
|2,71
|309.230.775
|% 3,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7272
|8,7710
|% -0,04
|
|Frank
|7,2696
|7,3134
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8694
|1,8788
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|5,57
|
|Altın Gr.
|386
|387
|3,23
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.533
|19,50
|
|Tam
|2.552
|2.595
|19,90
|
|Yarım
|1.237
|1.269
|9,80
|
|Çeyrek
|621
|634
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|14,82
|14,85
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,62
|26,62
|0,18
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Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2882, 37 kaybederek (% -2.43 ) 115, 878
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