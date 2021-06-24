***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.06.2021 16:25
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına Yönelik Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi Hakkına Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda Genel Müdürlüğe, 500.000.000- TL'sına kadar farklı vadelerde 2 yılı aşmayacak şekilde tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla piyasa koşullarına bağlı olarak bono veya tahvil ihracı için yetki verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943975
BIST
16:411.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 12,01
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.415
En Düşük
1.405
16:418,6882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0482
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,7004
En Düşük
8,6368
16:4110,3985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0881
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4024
En Düşük
10,3104
16:41498,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,43
|Açılış
|: 498,66
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
500,02
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler16:39
|DMSAS
|7,81
|75.575.405
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,49
|1.977.916
|% 10,00
|
|DENGE
|3,41
|276.046
|% 10,00
|
|TKURU
|203,70
|6.918.196
|% 9,99
|
|RTALB
|22,02
|55.948.002
|% 9,99
|
|CEOEM
|13,49
|146.502.849
|% -9,95
|
|TSGYO
|3,18
|17.607.573
|% -5,92
|
|SNKRN
|29,10
|183.836
|% -5,83
|
|EUHOL
|3,25
|6.909.475
|% -5,52
|
|VKGYO
|1,59
|51.768.067
|% -4,79
|
|THYAO
|14,59
|794.134.551
|% 0,21
|
|GARAN
|8,39
|770.394.077
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,12
|531.414.155
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,25
|517.626.900
|% 3,21
|
|KRDMD
|6,74
|452.311.017
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,12
|531.414.155
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,25
|517.626.900
|% 3,21
|
|GARAN
|8,39
|770.394.077
|% 1,45
|
|HALKB
|5,30
|382.306.159
|% 1,34
|
|KRDMD
|6,74
|452.311.017
|% 1,35
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6853
|8,6883
|% 0,56
|
|Euro
|10,3910
|10,3965
|% 0,84
|
|Sterlin
|12,0523
|12,1128
|% 0,20
|
|Frank
|9,4258
|9,4826
|% 0,58
|
|Riyal
|2,3095
|2,3211
|% 0,55
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|2,85
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,70
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|13,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|11,18
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|5,40
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,10
|
|B. Petrol
|74,80
|74,80
|-0,39
|