***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.11.2023 17:11
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına Yönelik Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi Hakkına Yönetim Kurulu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.11.2023
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda Genel Müdürlüğe, 10.000.000.000- TL'sına kadar farklı vadelerde 2 yılı aşmayacak şekilde tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla piyasa koşullarına bağlı olarak bono veya tahvil ihracı için yetki verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215105
BIST