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***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

15.12.2023 10:45
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz bedelli sermaye artırımı işlemleriyle ilgili olarak 
 
aracılık hizmeti alınması amacıyla 
 
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile
 
sözleşme imzalanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226065


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  1,83% |  143,32
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Önceki Kapanış :  7.813  
En Düşük
7.813 En Yüksek
7.983
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAYRK 8,26 2.238.476 % 9,99  
IZINV 41,68 8.930.095 % 9,97  
ONCSM 152,30 51.048.287 % 9,96  
KONKA 53,20 140.932.502 % 9,92  
SUWEN 18,34 105.934.333 % 9,49  
daha fazla
13:23 Alış Satış %  
Dolar 29,0549 29,0591 % 0,34  
Euro 31,8712 31,8809 % -0,13  
Sterlin 37,0466 37,2324 % 0,49  
Frank 33,3900 33,5911 % 0,34  
Riyal 7,7259 7,7647 % 0,39  
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13:23 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,21 24,25 % 0,66  
Platin 962,07 964,09 % 0,66  
Paladyum 1.145,97 1.148,69 % 0,66  
Brent Pet. 76,88 76,88 % 0,66  
Altın Ons 2.043,63 2.043,89 % 0,66  
Seans Raporu 13:23
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