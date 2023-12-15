***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bedelli sermaye artırımı işlemleriyle ilgili olarakaracılık hizmeti alınması amacıylaVakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ilesözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226065BIST