***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılına Ait Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi Kabul Edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 12.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.06.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Öd