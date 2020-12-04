***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.12.2020 17:15
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.11.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 Madde
SPK Başvuru Tarihi 25.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.12.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca yapılacak ilk Genel Kurula sunulmak üzere, 300,000,000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 1,000,000,000 TL'ye yükseltilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğumuz başvurumuz 03.12.2020 tarihinde onaylanmıştır
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KSS Tadil Metni SPK Onayl_ 03.12.2020 (2).pdf
EK: 2 SPK_ResmiYazı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891462
BIST
17:411.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,91
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
17:417,7905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0187
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
17:419,4714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0245
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
17:41461,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,62
|Açılış
|: 461,93
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
458,44
BIST En Aktif Hisseler17:39
|IDEAS
|11,22
|4.755.754
|% 10,00
|
|SNPAM
|17,38
|6.357.773
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|607.114.239
|% 9,99
|
|ERBOS
|35,56
|43.969.203
|% 9,96
|
|DYOBY
|13,15
|277.988.881
|% 9,95
|
|TKNSA
|14,52
|825.960.879
|% -9,98
|
|SELEC
|15,01
|1.326.882.615
|% -9,96
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|SODSN
|23,36
|287.286
|% -9,74
|
|PETKM
|4,66
|4.421.497.905
|% 9,39
|
|DOHOL
|2,86
|1.874.055.079
|% 7,92
|
|TSKB
|1,91
|1.745.901.632
|% -7,28
|
|TUPRS
|94,65
|1.379.951.194
|% 2,55
|
|SELEC
|15,01
|1.326.882.615
|% -9,96
|
|PETKM
|4,66
|4.421.497.905
|% 9,39
|
|TSKB
|1,91
|1.745.901.632
|% -7,28
|
|DOHOL
|2,86
|1.874.055.079
|% 7,92
|
|ZOREN
|2,76
|887.972.105
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,15
|496.099.395
|% -0,92
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7850
|7,7894
|% 0,23
|
|Euro
|9,4710
|9,4759
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,4973
|10,5500
|% 0,70
|
|Frank
|8,7257
|8,7782
|% 0,44
|
|Riyal
|2,0694
|2,0797
|% 0,16
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|1,61
|
|Altın Gr.
|461
|462
|1,27
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|0,00
|
|Tam
|3.055
|3.134
|8,60
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|4,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|2,08
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|48,96
|48,96
|0,25
|
Seans Raporu
17:39
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, ARCLK, EKGYO
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, DOHOL, GUBRF
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17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 1 kaybederek (% -0.01 ) 1, 199
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, UMPAS, SASA, BEYAZ, KRVGD, ERBOS, ADEL, SNPAM, BERA, IHGZT
-
17:53
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SELEC, SAFKR, UFUK, TKNSA