***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.04.2022 15:11
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı Genel Kurul Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.02.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.Madde
SPK Başvuru Tarihi 16.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının 1.000.000.000,-TL‘den 2.000.000.000,-TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04 Mart 2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-18137 sayılı yazısı ile uygun görülerek Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden 11.03.2022 tarih ve 72745357 sayılı yazıları ile ön izinleri alınmış olan, Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde yapılan ve ekte yer alan değişiklikler Genel Kurul tarafından kabul edilip onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 T.B.ONAYLI 11032022.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015007
BIST