***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı Genel Kurul OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.02.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.MaddeSPK Başvuru Tarihi 16.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 03.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının 1.000.000.000,-TL‘den 2.000.000.000,-TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04 Mart 2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-18137 sayılı yazısı ile uygun görülerek Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden 11.03.2022 tarih ve 72745357 sayılı yazıları ile ön izinleri alınmış olan, Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde yapılan ve ekte yer alan değişiklikler Genel Kurul tarafından kabul edilip onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 T.B.ONAYLI 11032022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015007BIST