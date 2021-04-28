***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalargözden geçirme süresinde Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'A (Trk)' olarak, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ise 'BB+' olarak teyit etti. JCR Eurasia Rating,Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'ninperiyodikgözden geçirme sürecinde, yatırım yapılabilir kategorisindeki Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'A (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise 'A-1 (Trk)' olarak teyit etmiş ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ise 'BB+' olarak teyit edilmiş olup, diğer notlar ile birlikte detayları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. JCR Eurasia Rating,Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin periyodik'Stabil'Uzun KısaUluslararası Yabancı ParaBB+Uluslararası Türk ParasıBB+Uluslararası Yabancı Para GörünümNegatifNegatifUluslararası Türk Parası GörünümNegatifNegatifUlusal NotA(Trk)A-1(Trk)Ulusal GörünümStabilStabilUlusal İhraç NotuA(Trk)A-1(Trk)Destekleme NotuOrtaklardan Bağımsızlık NotuABhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931671BIST