***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.04.2021 14:26
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
gözden geçirme süresinde Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'A (Trk)' olarak, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ise 'BB+' olarak teyit etti. JCR Eurasia Rating,Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin
periyodik
gözden geçirme sürecinde, yatırım yapılabilir kategorisindeki Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'A (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise 'A-1 (Trk)' olarak teyit etmiş ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ise 'BB+' olarak teyit edilmiş olup, diğer notlar ile birlikte detayları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. JCR Eurasia Rating,Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin periyodik
'Stabil'
Uzun Kısa
Uluslararası Yabancı Para
BB+
B
Uluslararası Türk Parası
BB+
B
Uluslararası Yabancı Para Görünüm
Negatif
Negatif
Uluslararası Türk Parası Görünüm
Negatif
Negatif
Ulusal Not
A(Trk)
A-1(Trk)
Ulusal Görünüm
Stabil
Stabil
Ulusal İhraç Notu
A(Trk)
A-1(Trk)
Destekleme Notu
1
-
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
AB
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931671
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 15,61
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
18:058,2274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0387
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2519
En Düşük
8,1390
18:059,9855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0362
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0286
En Düşük
9,8754
18:05467,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,68
|Açılış
|: 467,53
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
464,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|259,60
|11.725.051
|% 10,00
|
|UZERB
|50,20
|1.369.554
|% 9,99
|
|ALCAR
|353,30
|41.526.724
|% 9,99
|
|UTPYA
|27,76
|2.808.088
|% 9,98
|
|BRYAT
|367,10
|27.727.094
|% 9,98
|
|DIRIT
|4,59
|190.865
|% -10,00
|
|KSTUR
|265,50
|913.781
|% -10,00
|
|FRIGO
|30,20
|51.971.890
|% -9,96
|
|BNTAS
|6,08
|95.436.878
|% -9,93
|
|ATLAS
|1,83
|1.300.468
|% -9,85
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|EREGL
|19,26
|750.300.622
|% 1,69
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|BIOEN
|17,68
|476.301.834
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,12
|457.854.655
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,10
|331.417.285
|% 0,00
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|TSKB
|1,28
|131.546.421
|% 5,79
|
|AKBNK
|4,88
|397.735.644
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2202
|8,2274
|% 0,47
|
|Euro
|9,9463
|9,9855
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,4396
|11,4969
|% 0,48
|
|Frank
|9,0078
|9,0621
|% 0,41
|
|Riyal
|2,1872
|2,1982
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-13,58
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,05
|
|B. Petrol
|67,66
|67,66
|0,88
|