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***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

28.04.2021 14:26



***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

gözden geçirme süresinde Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'A (Trk)' olarak, Uzun  Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel  Para Notlarını ise  'BB+'  olarak teyit etti. JCR Eurasia Rating,Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin
periyodik 
 
gözden geçirme sürecinde, yatırım yapılabilir kategorisindeki Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'A (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise 'A-1 (Trk)' olarak teyit etmiş ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri  olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ise 'BB+' olarak teyit edilmiş olup, diğer notlar ile birlikte detayları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  JCR Eurasia Rating,Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin periyodik 
'Stabil' 
Uzun Kısa
Uluslararası   Yabancı Para 
BB+
B

Uluslararası   Türk Parası
BB+
B

Uluslararası   Yabancı Para Görünüm
Negatif
Negatif

Uluslararası   Türk Parası Görünüm
Negatif
Negatif

Ulusal   Not
A(Trk)
A-1(Trk)

Ulusal   Görünüm
Stabil
Stabil

Ulusal   İhraç Notu
A(Trk)
A-1(Trk)

Destekleme   Notu
1
-

Ortaklardan   Bağımsızlık Notu
AB
-






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931671


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