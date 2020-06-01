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***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

01.06.2020 16:08
GÜNCEL HABERLER



***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
-
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Hazım AKYOL Yönetim Kurulu Başkanı İcracı olmayan- Halil ÇELİK Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcracı olmayan- Emine UYUMAZ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan-- Muhammet Lütfü ÇELEBİ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan-Şeref YAROĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan-Burhaneddin TANYERİ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan -Şeref AKSAÇ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1/%14,28



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848108


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Altın Gr. 380 380 0,82  
Cumhuriyet 2.463 2.502 28,60  
Tam 2.535 2.575 25,20  
Yarım 1.237 1.261 20,00  
Çeyrek 619 628 7,30  
Gümüş.Ons 18,17 18,21 0,33  
Gümüş Gr. 3,97 3,98 0,06  
B. Petrol 37,63 37,63 -0,21  
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