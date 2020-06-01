***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
01.06.2020 16:08
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
-
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Hazım AKYOL Yönetim Kurulu Başkanı İcracı olmayan- Halil ÇELİK Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcracı olmayan- Emine UYUMAZ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan-- Muhammet Lütfü ÇELEBİ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan-Şeref YAROĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan-Burhaneddin TANYERİ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan -Şeref AKSAÇ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1/%14,28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848108
BIST
17:22107.223
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 1.702,71
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.251
En Düşük
106.357
17:226,8232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
17:227,5914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0254
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6054
En Düşük
7,5388
17:22380,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,46
|Açılış
|: 380,65
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.395.451
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|252.565
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.634.115
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,48
|7.309.129
|% -7,15
|
|AYCES
|25,34
|556.508
|% -6,43
|
|CMBTN
|69,00
|3.065.783
|% -5,67
|
|ULUUN
|8,89
|44.358.255
|% -4,72
|
|GARAN
|7,97
|1.024.342.107
|% 1,92
|
|ASELS
|31,20
|1.015.588.049
|% 3,38
|
|THYAO
|12,79
|832.388.916
|% 1,51
|
|GSRAY
|3,60
|701.107.674
|% 6,19
|
|EKGYO
|1,60
|671.592.380
|% 8,84
|
|EKGYO
|1,60
|671.592.380
|% 8,84
|
|GSRAY
|3,60
|701.107.674
|% 6,19
|
|YKBNK
|2,38
|355.331.573
|% 2,59
|
|ODAS
|2,03
|269.378.371
|% 4,64
|
|GARAN
|7,97
|1.024.342.107
|% 1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4790
|8,5215
|% 0,99
|
|Frank
|7,0755
|7,1181
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8124
|1,8215
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|5,45
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,82
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.502
|28,60
|
|Tam
|2.535
|2.575
|25,20
|
|Yarım
|1.237
|1.261
|20,00
|
|Çeyrek
|619
|628
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,21
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,06
|
|B. Petrol
|37,63
|37,63
|-0,21
|