***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
09.12.2020 11:11
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
-
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Hazım AKYOL Yönetim Kurulu Başkanı İcracı olmayan- Halil ÇELİK Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcracı olmayan- Şeref YAROĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan- Emine UYUMAZ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan- Eren SÜZEN Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan- Burhaneddin TANYERİ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan- Ersin ÖZOĞUZ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892260
BIST
11:591.347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,23
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.353
En Düşük
1.342
11:597,8276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0085
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8418
En Düşük
7,8069
11:599,4941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0248
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
11:59469,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,74
|Açılış
|: 469,44
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,33
BIST En Aktif Hisseler11:57
|AKFGY
|4,73
|19.485.965
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|16.665.208
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.159.351
|% 9,96
|
|DOBUR
|27,20
|11.484.239
|% 9,94
|
|KRVGD
|13,16
|273.165.792
|% 9,94
|
|SNKRN
|7,02
|79.937
|% -9,88
|
|KERVN
|1,05
|582.765
|% -9,48
|
|BSOKE
|2,61
|224.381.113
|% -6,12
|
|IZMDC
|17,77
|17.723.155
|% -5,98
|
|KSTUR
|150,50
|26.639
|% -5,94
|
|EREGL
|13,55
|987.829.774
|% 0,74
|
|SISE
|7,13
|881.763.754
|% 0,00
|
|PETKM
|4,89
|879.007.919
|% 0,00
|
|SELEC
|18,87
|656.954.003
|% 3,91
|
|KRDMD
|5,18
|622.043.756
|% -0,96
|
|PETKM
|4,89
|879.007.919
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,08
|279.320.274
|% 1,46
|
|SISE
|7,13
|881.763.754
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,18
|622.043.756
|% -0,96
|
|ODAS
|3,62
|399.374.974
|% 1,97
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8252
|7,8304
|% 0,14
|
|Euro
|9,4922
|9,4968
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,4749
|10,5274
|% 0,63
|
|Frank
|8,7804
|8,8333
|% 0,26
|
|Riyal
|2,0798
|2,0902
|% 0,10
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-6,99
|
|Altın Gr.
|468
|469
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|-17,00
|
|Tam
|3.087
|3.165
|-15,85
|
|Yarım
|1.492
|1.531
|-7,67
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,83
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,06
|
|B. Petrol
|49,37
|49,37
|0,53
|
Seans Raporu
11:57
daha fazla
-
12:08BOSSA
Yüzde 9.97 oranında artışla 14.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 201, 633 adet işlem
-
12:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 57 artarak (% 0.51 ) 1, 489
-
12:05DOAS
Yüzde 5.27 oranında artışla 29.56 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 105, 541 adet işlem
-
12:02PEGYO
Yüzde 6.45 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 912, 447 adet işlem
-
12:01XU100
Endeks 1, 346 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 9, 353.00 milyon TL de