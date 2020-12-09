***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıBütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiHazım AKYOL Yönetim Kurulu Başkanı İcracı olmayan- Halil ÇELİK Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcracı olmayan- Şeref YAROĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan- Emine UYUMAZ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan- Eren SÜZEN Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan- Burhaneddin TANYERİ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan- Ersin ÖZOĞUZ Yönetim Kurulu Üyesi İcracıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892260BIST