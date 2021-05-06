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***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

06.05.2021 16:56



***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
-
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Hazım AKYOL Yönetim Kurulu Başkanı İcracı olmayan- Halil ÇELİK Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcracı olmayan- Şeref YAROĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan- Emine UYUMAZ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan- Eren SÜZEN Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan- Savaş Atanur KAZAZ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan- Mustafa ERDİN Yönetim Kurulu Üyesi İcracı
İcra başkanı / genel müdürün adı
Mustafa ERDİN



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934941


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