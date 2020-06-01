***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
01.06.2020 16:10
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Muhammet Lütfü ÇELEBİ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Muhammet Lütfü ÇELEBİ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848111
BIST
15:58106.841
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 1.320,22
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.193
En Düşük
106.357
15:586,8244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0041
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8244
En Düşük
6,7931
15:587,5921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0261
|Açılış
|: 7,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
15:58380,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,92
|Açılış
|: 380,20
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|15,07
|252.173
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.615.826
|% 9,98
|
|PENGD
|4,08
|84.653.412
|% 9,97
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,18
|6.863.133
|% -8,20
|
|AYCES
|25,48
|471.426
|% -5,91
|
|ARDYZ
|28,22
|28.009.232
|% -4,73
|
|CMBTN
|70,00
|2.709.207
|% -4,31
|
|GARAN
|7,96
|893.336.193
|% 1,79
|
|ASELS
|30,98
|805.123.767
|% 2,65
|
|THYAO
|12,79
|755.129.561
|% 1,51
|
|GSRAY
|3,59
|635.179.024
|% 5,90
|
|EKGYO
|1,56
|551.266.791
|% 6,12
|
|EKGYO
|1,56
|551.266.791
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,59
|635.179.024
|% 5,90
|
|YKBNK
|2,37
|334.029.340
|% 2,16
|
|GUSGR
|3,48
|430.867.509
|% 3,57
|
|KRDMD
|2,56
|303.603.143
|% 1,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4296
|8,4719
|% 0,40
|
|Frank
|7,0597
|7,1023
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8110
|1,8201
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|2,81
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,08
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.503
|29,70
|
|Tam
|2.538
|2.576
|26,40
|
|Yarım
|1.239
|1.261
|20,60
|
|Çeyrek
|619
|629
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,16
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|0,08
|
|B. Petrol
|38,13
|38,13
|0,29
|