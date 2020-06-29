***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
29.06.2020 10:40
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Burhaneddin TANYERİ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Halil ÇELİK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Burhaneddin TANYERİ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Eren SÜZEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet İLKAY COŞKUN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Burhaneddin TANYERİ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Eren SÜZEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853246
BIST
11:53115.224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 556,00
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.241
En Düşük
114.432
11:536,8536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 6,8660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
11:537,7129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0193
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7251
En Düşük
7,6775
11:53390,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,34
|Açılış
|: 390,35
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,48
BIST En Aktif Hisseler
|VERUS
|26,40
|5.108.136
|% 10,00
|
|PRKAB
|4,76
|43.749.904
|% 9,93
|
|VERTU
|5,55
|4.127.518
|% 9,90
|
|SAMAT
|2,82
|20.002.809
|% 9,73
|
|DOGUB
|2,71
|21.279.908
|% 9,72
|
|HALKS
|3,60
|286.402
|% -7,22
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|ORGE
|6,57
|64.193.002
|% -5,74
|
|AKSUE
|10,81
|10.444.362
|% -5,42
|
|AYEN
|5,08
|105.384.551
|% -4,69
|
|ODAS
|2,45
|670.543.511
|% -2,00
|
|EKGYO
|1,92
|326.611.445
|% 1,59
|
|HALKB
|6,39
|315.263.098
|% 1,43
|
|TSPOR
|7,78
|239.113.155
|% -4,66
|
|GARAN
|8,28
|231.596.941
|% 0,73
|
|ODAS
|2,45
|670.543.511
|% -2,00
|
|EKGYO
|1,92
|326.611.445
|% 1,59
|
|CEMAS
|1,47
|169.070.794
|% 3,52
|
|KARSN
|2,82
|192.533.671
|% 2,55
|
|IHLGM
|1,62
|106.014.303
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4322
|8,4745
|% -0,01
|
|Frank
|7,2119
|7,2553
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8216
|1,8307
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|2.525
|2.546
|5,60
|
|Tam
|2.599
|2.612
|5,70
|
|Yarım
|1.263
|1.278
|2,80
|
|Çeyrek
|631
|640
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,89
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|-0,00
|
Seans Raporu
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12:08OZBAL
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12:05
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12:05XU050
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