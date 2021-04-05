***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
05.04.2021 14:55
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
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4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Halil ÇELİK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Savaş Atanur KAZAZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Halil ÇELİK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Şeref YAROĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet İLKAY COŞKUN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Savaş Atanur KAZAZ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Şeref YAROĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923323
BIST
16:171.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,48
|Açılış
|: 1.429
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|Önceki Kapanış
|: 1.430
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1.440
En Düşük
1.429
16:178,1189
En Yüksek
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|: -0,41%
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|Açılış
|: 8,0900
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|Önceki Kapanış
|: 8,0900
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8,2475
En Düşük
8,1007
16:179,5747
En Yüksek
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|: -0,09%
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|Açılış
|: 9,5300
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|Önceki Kapanış
|: 9,5300
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9,7115
En Düşük
9,5328
16:17449,82
En Yüksek
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|: -0,95%
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|Açılış
|: 449,82
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|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
449,20
BIST En Aktif Hisseler16:17
|JANTS
|909,70
|310.444.108
|% 10,00
|
|ERBOS
|75,90
|47.341.687
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.631.445
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|117.939.275
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|19.825.079
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.425.891
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,02
|1.342.589.428
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,39
|970.405.266
|% -8,80
|
|KOZAL
|125,70
|731.009.490
|% 0,48
|
|GARAN
|6,89
|613.284.807
|% 0,12
|
|SASA
|47,18
|513.077.554
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,02
|1.342.589.428
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,18
|140.530.340
|% 5,36
|
|BJKAS
|8,39
|970.405.266
|% -8,80
|
|GARAN
|6,89
|613.284.807
|% 0,12
|
|ODAS
|3,70
|312.828.096
|% 5,41
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1132
|8,1189
|% -0,41
|
|Euro
|9,5625
|9,5747
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,2332
|11,2895
|% -0,07
|
|Frank
|8,6033
|8,6552
|% -0,13
|
|Riyal
|2,1586
|2,1694
|% -0,40
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-8,67
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-4,30
|
|Cumhuriyet
|2.977
|3.022
|-6,00
|
|Tam
|2.960
|3.036
|-10,99
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|-5,32
|
|Çeyrek
|717
|734
|-2,66
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|-0,98
|
Seans Raporu
16:17
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16:30VERUS
Yüzde 7.32 oranında artışla 65.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 641, 568 adet işlem
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16:29SARKY
Yüzde 5.45 oranında artışla 13.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 258, 771 adet işlem
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16:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 33 artarak (% 0.19 ) 1, 235
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16:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NTGAZ, JANTS, OLMIP, KRTEK, DERHL, ERBOS, FENER, BANVT, IZFAS, SNKRN
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16:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GLRYH, UMPAS, FORMT, RODRG, UTPYA, BTCIM, IDEAS