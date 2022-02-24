***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
24.02.2022 11:04
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Halil ÇELİK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Şeref YAROĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Gonca YADİGAR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Halil ÇELİK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Savaş Atanur KAZAZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Savaş Atanur KAZAZ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Şeref YAROĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003983
BIST
11:291.906
En Yüksek
|Değişim
|: -5,45%
|| -109,87
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.852
11:2914,1786
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 0,3615
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,2389
En Düşük
13,7709
11:2916,0969
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 0,4391
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,1342
En Düşük
15,4856
11:29883,16
En Yüksek
|Değişim
|: 4,10%
|| 34,75
|Açılış
|: 883,16
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
889,94
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler11:25
|ALKA
|17,77
|19.932.722
|% 9,69
|
|DAGHL
|14,70
|4.040.372
|% 8,89
|
|HUNER
|2,60
|332.428.270
|% 7,44
|
|ULUUN
|6,46
|23.426.199
|% 3,86
|
|ISDMR
|23,26
|133.105.325
|% 3,84
|
|DOBUR
|59,40
|1.131.301
|% -10,00
|
|GSDDE
|3,15
|8.417.031
|% -10,00
|
|ARMDA
|63,45
|825.675
|% -10,00
|
|BRMEN
|1,98
|65.548
|% -10,00
|
|ISBTR
|51.399,90
|102.800
|% -10,00
|
|THYAO
|25,70
|900.717.701
|% -8,48
|
|EREGL
|29,70
|867.095.576
|% -2,37
|
|KRDMD
|11,08
|520.922.018
|% -5,46
|
|GARAN
|11,28
|405.009.687
|% -3,01
|
|HUNER
|2,60
|332.428.270
|% 7,44
|
|HUNER
|2,60
|332.428.270
|% 7,44
|
|YKBNK
|3,69
|291.988.056
|% -5,87
|
|KRDMD
|11,08
|520.922.018
|% -5,46
|
|ODAS
|1,32
|58.587.477
|% -5,71
|
|EKGYO
|2,04
|86.920.187
|% -7,69
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1518
|14,1640
|% 2,51
|
|Euro
|16,0204
|16,0812
|% 2,70
|
|Sterlin
|18,9729
|19,0680
|% 1,70
|
|Frank
|15,2581
|15,3501
|% 1,81
|
|Riyal
|3,7508
|3,7696
|% 2,16
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|32,66
|
|Altın Gr.
|886
|886
|37,49
|
|Cumhuriyet
|5.628
|5.713
|-22,00
|
|Tam
|5.603
|5.743
|-25,45
|
|Yarım
|2.708
|2.778
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.358
|1.389
|-6,16
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|0,52
|
|B. Petrol
|99
|99
|5,08
|
Seans Raporu
11:25
daha fazla
-
11:40TRILC
Yüzde -8.78 oranında düşüşle 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 458, 327 adet işlem
-
11:39MAALT
Yüzde -8.32 oranında düşüşle 215.90 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 686 adet işlem
-
11:37KRSTL
Yüzde -9.85 oranında düşüşle 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 677, 649 adet işlem
-
11:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -96, 31 kaybederek (% -5.30 ) 1, 720
-
11:36
Tabandan işlem gören hisse senetleri : LIDFA, KSTUR, DENGE, DOBUR, KERVN, ORCAY, GSDDE, ARMDA, SERVE, MERIT