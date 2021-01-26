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***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

26.01.2021 15:45



***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 26.01.2021  tarih BİAŞ-2-337 sayılı yazısına istinaden açıklamamız aşağıdadır.  Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar  hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı  Özel Durumlar Tebliği'nin ''Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri'' başlıklı 8. Maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel  bir durumu bulunmamaktadır.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904449


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