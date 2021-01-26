***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.01.2021 15:45
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 26.01.2021 tarih BİAŞ-2-337 sayılı yazısına istinaden açıklamamız aşağıdadır. Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin ''Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri'' başlıklı 8. Maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904449
BIST
16:401.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.549
En Düşük
1.517
16:407,3592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0454
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3409
16:408,9512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0486
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9163
16:40439,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,82
|Açılış
|: 439,89
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
437,66
BIST En Aktif Hisseler16:40
|MAALT
|254,20
|42.125.911
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|139.494.836
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|26.574.481
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.909.275
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|2.041.938
|% -9,99
|
|UMPAS
|2,44
|474.214
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,51
|1.741.733.853
|% 1,62
|
|GARAN
|9,56
|1.672.915.509
|% 0,21
|
|KARSN
|5,64
|1.362.906.710
|% 8,46
|
|KOZAL
|120,30
|1.114.528.673
|% -0,91
|
|KRDMD
|6,86
|781.497.810
|% -1,86
|
|EKGYO
|2,51
|1.741.733.853
|% 1,62
|
|TSKB
|1,94
|639.359.668
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,53
|483.246.187
|% -1,29
|
|KARSN
|5,64
|1.362.906.710
|% 8,46
|
|IHLGM
|1,53
|369.923.014
|% -2,55
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3564
|7,3592
|% -0,61
|
|Euro
|8,9479
|8,9512
|% -0,54
|
|Sterlin
|10,0566
|10,1070
|% -0,34
|
|Frank
|8,2569
|8,3066
|% -0,57
|
|Riyal
|1,9559
|1,9657
|% -0,61
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|3,37
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-3,49
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-28,00
|
|Tam
|2.894
|2.967
|-28,16
|
|Yarım
|1.399
|1.435
|-13,62
|
|Çeyrek
|702
|718
|-6,81
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,01
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,94
|55,94
|0,26
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:51SMART
Yüzde 6.57 oranında artışla 9.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 779, 809 adet işlem
-
16:50XU100
Endeks 1, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 25, 074.00 milyon TL de
-
16:47PARSN
Yüzde 5.21 oranında artışla 34.32 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 877, 103 adet işlem
-
16:46YGYO
Yüzde 7.25 oranında artışla 2.07 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 699, 933 adet işlem
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 37 artarak (% 0.32 ) 1, 358