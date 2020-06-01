***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Nurcan KÖYLÜOĞLU 'nun 31/05/2020 tarihinde görevinden istifaen ayılması nedeni ile ilk yapılacak Genel Kurulun tasvibine sunulmak ve kalan süresini tamamlamak üzere 01/06/2020 tarihinden geçerli olmak üzere Sn.Muhammet Lütfü ÇELEBİ 'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848106BIST