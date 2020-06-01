***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2020 16:07
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Nurcan KÖYLÜOĞLU 'nun 31/05/2020 tarihinde görevinden istifaen ayılması nedeni ile ilk yapılacak Genel Kurulun tasvibine sunulmak ve kalan süresini tamamlamak üzere 01/06/2020 tarihinden geçerli olmak üzere Sn.Muhammet Lütfü ÇELEBİ 'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848106
BIST
17:18107.208
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 1.687,44
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.251
En Düşük
106.357
17:186,8222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
17:187,5948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0288
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
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7,6054
En Düşük
7,5388
17:18380,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,30
|Açılış
|: 380,54
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.381.501
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|252.565
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.632.903
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,48
|7.296.463
|% -7,15
|
|AYCES
|25,40
|552.448
|% -6,20
|
|CMBTN
|70,00
|2.989.665
|% -4,31
|
|AVTUR
|2,05
|4.563.158
|% -4,21
|
|GARAN
|7,97
|1.011.200.080
|% 1,92
|
|ASELS
|31,22
|1.005.219.692
|% 3,45
|
|THYAO
|12,81
|823.336.430
|% 1,67
|
|GSRAY
|3,64
|683.731.118
|% 7,37
|
|EKGYO
|1,60
|650.560.234
|% 8,84
|
|EKGYO
|1,60
|650.560.234
|% 8,84
|
|GSRAY
|3,64
|683.731.118
|% 7,37
|
|YKBNK
|2,36
|348.392.561
|% 1,72
|
|ODAS
|2,03
|268.884.024
|% 4,64
|
|GUSGR
|3,49
|443.235.095
|% 3,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4665
|8,5090
|% 0,84
|
|Frank
|7,0710
|7,1136
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8123
|1,8214
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|4,89
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.506
|32,60
|
|Tam
|2.539
|2.579
|29,40
|
|Yarım
|1.239
|1.263
|22,10
|
|Çeyrek
|620
|629
|8,30
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,20
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|3,99
|0,07
|
|B. Petrol
|37,88
|37,88
|0,04
|