***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.06.2020 Tarihinde gerçekleşen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısında belirlenen Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucu Sayın Hazım AKYOL Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sayın Halil ÇELİK Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853114BIST