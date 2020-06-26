***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.06.2020 15:45
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.06.2020 Tarihinde gerçekleşen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısında belirlenen Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucu Sayın Hazım AKYOL Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sayın Halil ÇELİK Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853114
BIST
15:30115.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 883,51
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.928
15:306,8549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8586
En Düşük
6,8444
15:307,6946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6816
15:30388,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,28
|Açılış
|: 388,51
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|80.338.794
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,42
|1.448.417
|% 9,92
|
|AYEN
|5,33
|163.291.910
|% 9,90
|
|SARKY
|6,90
|29.461.737
|% 9,87
|
|DAGI
|6,68
|34.650.021
|% 9,69
|
|HALKS
|3,76
|1.544.046
|% -9,62
|
|YKGYO
|3,94
|61.938.721
|% -6,64
|
|GUBRF
|26,26
|226.005.446
|% -5,54
|
|LUKSK
|15,05
|1.458.595
|% -5,11
|
|IHGZT
|4,51
|25.903.781
|% -4,85
|
|ISFIN
|4,20
|914.436.708
|% 3,96
|
|ODAS
|2,37
|558.277.714
|% 3,95
|
|KRDMD
|3,04
|533.495.257
|% 1,00
|
|KARSN
|2,79
|527.433.155
|% 2,20
|
|IHLGM
|1,62
|504.882.152
|% 0,62
|
|IHLGM
|1,62
|504.882.152
|% 0,62
|
|ODAS
|2,37
|558.277.714
|% 3,95
|
|ISFIN
|4,20
|914.436.708
|% 3,96
|
|KARSN
|2,79
|527.433.155
|% 2,20
|
|KRDMD
|3,04
|533.495.257
|% 1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4715
|8,5139
|% -0,19
|
|Frank
|7,2074
|7,2508
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-3,56
|
|Altın Gr.
|388
|388
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.536
|-4,20
|
|Tam
|2.592
|2.602
|-4,30
|
|Yarım
|1.259
|1.273
|-2,10
|
|Çeyrek
|630
|637
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,02
|
|B. Petrol
|40,88
|40,88
|-0,17
|
Seans Raporu
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