***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.02.2021 14:46
KOÇ Şirketimize Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906669
BIST
16:201.499
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 26,03
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.500
En Düşük
1.472
16:207,1946
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -0,1247
|Açılış
|: 7,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1683
16:208,6960
En Yüksek
|Değişim
|: -2,13%
|| -0,1894
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,6685
16:20430,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,63
|Açılış
|: 430,99
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
429,15
BIST En Aktif Hisseler16:20
|DZGYO
|5,50
|52.299.202
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.328.778
|% 10,00
|
|LUKSK
|47,08
|5.746.717
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.485.874
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|14.904.494
|% 10,00
|
|KAPLM
|32,68
|12.422.046
|% -9,92
|
|PAMEL
|22,30
|712.210
|% -8,98
|
|EMNIS
|35,76
|1.234.580
|% -7,84
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|KOZAL
|124,60
|1.829.513.579
|% 7,97
|
|KARSN
|5,53
|1.198.050.207
|% 6,14
|
|GARAN
|9,53
|1.175.903.955
|% 2,36
|
|ODAS
|4,11
|1.168.216.703
|% 8,44
|
|SISE
|7,43
|738.503.967
|% 2,77
|
|ODAS
|4,11
|1.168.216.703
|% 8,44
|
|EKGYO
|2,44
|647.173.494
|% 1,24
|
|KARSN
|5,53
|1.198.050.207
|% 6,14
|
|GSDHO
|2,54
|434.797.785
|% 9,48
|
|SKBNK
|1,47
|214.855.693
|% 0,68
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1919
|7,1946
|% -1,70
|
|Euro
|8,6930
|8,6960
|% -2,13
|
|Sterlin
|9,8124
|9,8616
|% -1,84
|
|Frank
|7,9962
|8,0443
|% -2,30
|
|Riyal
|1,9100
|1,9196
|% -1,83
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|23,88
|
|Altın Gr.
|430
|430
|-3,26
|
|Cumhuriyet
|2.838
|2.881
|-71,00
|
|Tam
|2.822
|2.896
|-72,02
|
|Yarım
|1.364
|1.401
|-34,83
|
|Çeyrek
|684
|700
|-17,42
|
|Gümüş.Ons
|29,58
|29,61
|2,70
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,49
|
|B. Petrol
|55,70
|55,70
|0,68
|