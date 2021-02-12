***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarResmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) hükümleri gereğince, uygulanması gönüllülük esasına dayalı sürdürülebilirlik ilkelerine uyum ve çevresel ve sosyal risk yönetim politikasının oluşturulması amacıyla, şirketimizin Yönetim Kurulu onayı ile Çevresel ve Sosyal Politika Metni ile Çevresel ve Sosyal Etkiler Çalışma Gurubu oluşturulmuş olup ilgili metin web sitemizin kurumsal iletişim sekmesi altında yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909327BIST