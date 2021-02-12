***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.02.2021 15:19
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) hükümleri gereğince, uygulanması gönüllülük esasına dayalı sürdürülebilirlik ilkelerine uyum ve çevresel ve sosyal risk yönetim politikasının oluşturulması amacıyla, şirketimizin Yönetim Kurulu onayı ile Çevresel ve Sosyal Politika Metni ile Çevresel ve Sosyal Etkiler Çalışma Gurubu oluşturulmuş olup ilgili metin web sitemizin kurumsal iletişim sekmesi altında yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909327
BIST
17:111.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,72
|Açılış
|: 1.543
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|Önceki Kapanış
|: 1.546
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1.549
En Düşük
1.527
17:117,0393
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:118,5094
En Yüksek
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|Açılış
|: 411,19
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|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler17:11
|AVGYO
|5,39
|19.985.229
|% 10,00
|
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|93.066.238
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|25.707.553
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|46.673.884
|% 9,98
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|137.023.260
|% -9,98
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|KOZAL
|141,90
|2.299.557.336
|% 3,80
|
|SASA
|33,60
|1.396.696.508
|% 7,35
|
|GARAN
|9,99
|1.281.863.370
|% 0,50
|
|ESEN
|41,32
|740.457.881
|% -1,76
|
|SISE
|7,64
|700.247.697
|% -1,55
|
|EKGYO
|2,53
|620.919.892
|% -1,17
|
|TSKB
|1,75
|288.021.920
|% -1,13
|
|DOHOL
|3,60
|585.694.689
|% -1,91
|
|GARAN
|9,99
|1.281.863.370
|% 0,50
|
|ODAS
|4,05
|484.583.403
|% -1,94
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0368
|7,0393
|% 0,19
|
|Euro
|8,5036
|8,5094
|% -0,33
|
|Sterlin
|9,6853
|9,7339
|% 0,08
|
|Frank
|7,8436
|7,8908
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8705
|1,8799
|% 0,17
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|-8,08
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-43,00
|
|Tam
|2.718
|2.787
|-40,59
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|-19,63
|
|Çeyrek
|659
|674
|-9,82
|
|Gümüş.Ons
|27,07
|27,10
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,01
|
|B. Petrol
|61,09
|61,09
|-0,05
|