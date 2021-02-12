Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.02.2021 15:19



***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) hükümleri gereğince, uygulanması gönüllülük esasına dayalı sürdürülebilirlik ilkelerine uyum ve çevresel ve sosyal risk yönetim politikasının oluşturulması amacıyla, şirketimizin Yönetim Kurulu onayı ile Çevresel ve Sosyal Politika Metni ile Çevresel ve Sosyal Etkiler Çalışma Gurubu oluşturulmuş olup ilgili metin web sitemizin kurumsal iletişim sekmesi altında yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909327


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:111.539
Değişim :  -0,43% |  -6,72
Açılış :  1.543  
Önceki Kapanış :  1.546  
En Yüksek
1.549 En Düşük
1.527
BIST En Aktif Hisseler17:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVGYO 5,39 19.985.229 % 10,00  
DARDL 34,98 7.618.644 % 10,00  
KONTR 94,70 93.066.238 % 9,99  
KRGYO 7,60 25.707.553 % 9,99  
NIBAS 34,16 46.673.884 % 9,98  
daha fazla
17:11 Alış Satış %  
Dolar 7,0368 7,0393 % 0,19  
Euro 8,5036 8,5094 % -0,33  
Sterlin 9,6853 9,7339 % 0,08  
Frank 7,8436 7,8908 % -0,25  
Riyal 1,8705 1,8799 % 0,17  
daha fazla
17:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.819 -8,08  
Altın Gr. 410 410 -2,22  
Cumhuriyet 2.726 2.767 -43,00  
Tam 2.718 2.787 -40,59  
Yarım 1.314 1.348 -19,63  
Çeyrek 659 674 -9,82  
Gümüş.Ons 27,07 27,10 0,07  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,01  
B. Petrol 61,09 61,09 -0,05  
Seans Raporu 17:11
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru