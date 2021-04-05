***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2021 14:15
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu görev dağılımını yeniden yapmış olup Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Hazım AKYOL,Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ise Sayın Halil ÇELİK seçilmişlerdir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923301
BIST
17:001.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,02
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.443
En Düşük
1.429
17:008,1226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0299
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
17:009,5959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0130
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
17:00450,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,16
|Açılış
|: 450,89
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler17:00
|ERBOS
|75,90
|48.812.022
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|310.977.193
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.692.589
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|118.774.904
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,28
|1.034.871.899
|% -10,00
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|20.736.229
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,01
|1.392.846.553
|% 4,69
|
|BJKAS
|8,28
|1.034.871.899
|% -10,00
|
|KOZAL
|126,70
|810.874.117
|% 1,28
|
|GARAN
|6,91
|727.859.201
|% 0,41
|
|GUBRF
|76,15
|586.834.453
|% 4,32
|
|EKGYO
|2,01
|1.392.846.553
|% 4,69
|
|IHLGM
|1,16
|155.826.742
|% 3,57
|
|BJKAS
|8,28
|1.034.871.899
|% -10,00
|
|ODAS
|3,67
|394.361.486
|% 4,56
|
|GARAN
|6,91
|727.859.201
|% 0,41
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1172
|8,1226
|% -0,37
|
|Euro
|9,5829
|9,5959
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,2543
|11,3107
|% 0,12
|
|Frank
|8,6211
|8,6731
|% 0,07
|
|Riyal
|2,1589
|2,1697
|% -0,39
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-3,01
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|292
|302
|-2.726,00
|
|Tam
|2.966
|3.041
|-6,36
|
|Yarım
|1.434
|1.471
|-3,08
|
|Çeyrek
|719
|735
|-1,54
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,50
|63,50
|-1,36
|
Seans Raporu
17:00
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17:14SKTAS
Yüzde 6.36 oranında artışla 4.68 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 711, 970 adet işlem
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17:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 27 artarak (% 0.51 ) 1, 239
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17:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, BANVT, IZFAS, OLMIP, KRTEK, DERHL, JANTS, FENER, SNKRN, NTGAZ
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17:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RODRG, BTCIM, IDEAS, UMPAS, UTPYA, FORMT, GLRYH, BJKAS
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17:13
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