***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Bono ihracı Gerçekleşmesi Hakkında,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 08.10.2021Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15Satış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFVKFKE2114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.04.2020Satışa Başlanma Tarihi 08.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 09.10.2020Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.10.2021 07.10.2021 08.10.2021 7.479.452,05Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.10.2021 07.10.2021 08.10.2021 50.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Taksitli İtfa BilgileriTaksit Sayısı 0Taksitli İtfa PlanıTaksit Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Taksitli İtfa Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarVakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin 50.000.000-TL nominal değerde vade başlangıcı 09/10/2020, vade sonu 08/10/2021 olan 364 gün vadeli finansman bonolarının yurtiçinde halka arz etmeksizin nitelikli yatırımcılara Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışı için 08/10/2020 tarihinde talep toplanmış olup 09/10/2020 tarihinde ihraç gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880457BIST