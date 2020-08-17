***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.08.2020 15:16
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.06.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 175.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
VAKFN, TRAVAKFN91P9 175.000.000 25.000.000,000 14,28571 VAKFN, TRAVAKFN91P9 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 175.000.000 25.000.000,000 14,28571
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 17.08.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içinde, tamamı 2019 yılı karından karşılanmak üzere 25.000.000,-TL tutarında bedelsiz arttırılarak, 175.000.000,-TL'den 200.000.000-,TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869363
BIST