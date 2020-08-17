***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.06.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 175.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviVAKFN, TRAVAKFN91P9 175.000.000 25.000.000,000 14,28571 VAKFN, TRAVAKFN91P9 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 175.000.000 25.000.000,000 14,28571Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 17.08.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içinde, tamamı 2019 yılı karından karşılanmak üzere 25.000.000,-TL tutarında bedelsiz arttırılarak, 175.000.000,-TL'den 200.000.000-,TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869363BIST