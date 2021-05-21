Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.05.2021 14:41



***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 200.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 250.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
VAKFN, TRAVAKFN91P9 200.000.000 50.000.000,000 25,00000 VAKFN, TRAVAKFN91P9 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 200.000.000 50.000.000,000 25,00000

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 21.05.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içinde, tamamı 2020 yılı karından karşılanmak üzere 50.000.000,-TL tutarında bedelsiz arttırılarak, 200.000.000,-TL'den 250.000.000-,TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937189


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:581.459
Değişim :  0,66% |  9,53
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.450  
En Yüksek
1.462 En Düşük
1.454
BIST En Aktif Hisseler15:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SONME 38,64 7.403.689 % 9,96  
MERKO 6,21 12.916.718 % 9,91  
FENER 34,16 475.349.281 % 9,21  
BERA 29,02 58.130.168 % 7,56  
HATEK 20,84 12.994.689 % 7,15  
daha fazla
15:58 Alış Satış %  
Dolar 8,3748 8,3770 % -0,04  
Euro 10,2191 10,2245 % -0,36  
Sterlin 11,8666 11,9261 % 0,08  
Frank 9,2920 9,3480 % -0,09  
Riyal 2,2275 2,2387 % -0,02  
daha fazla
15:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.888 1.889 11,42  
Altın Gr. 508 508 2,51  
Cumhuriyet 3.354 3.405 19,00  
Tam 3.338 3.424 14,78  
Yarım 1.613 1.656 7,15  
Çeyrek 809 828 3,57  
Gümüş.Ons 27,97 27,99 0,23  
Gümüş Gr. 7,51 7,51 0,03  
B. Petrol 66,08 66,08 0,97  
Seans Raporu 15:58
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru