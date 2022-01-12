Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.01.2022 16:03
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadiline İlişkin SPK Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 250.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
VAKFN, TRAVAKFN91P9 250.000.000 250.000.000,000 100,00000 1,00 VAKFN, TRAVAKFN91P9 Nâma VAKFN(RÜÇHAN), TRRVKFK00012 529.123,253

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 250.000.000 250.000.000,000 100,00000 529.123,253

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama T. Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından, süresi içinde satılamayan payların satın alınacağına ilişkin taahhüt verilmiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 21.12.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 04.01.2022
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.01.2022
SPK Başvuru Tarihi 26.10.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 16.12.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 23.12.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 22.12.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 07/10/2021 tarihli kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/12/2021 tarih ve 65/1802 sayılı onayı ile Şirketimizin 1.000.000.000,00 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayenin 250.000.000,00 TL'den 500.000.000,00 TL'ye artırılması kapsamında
21/12/2021 - 04/01/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde kullanılmayan 529.123,253 adet pay Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da 06/01/2022 - 07/01/2022 tarihlerinde satışa sunulmuş olup tamamı satılmıştır. Bu işlemler sonucu 250.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayemiz % 100 oranında artırılarak 500.000.000,00 TL olmuştur.
Buna göre sermaye artırımı işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırıldığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 18. Maddesinin 7. bendine uygun olarak Şirket Esas Sözleşmesinin "SERMAYE" başlıklı 6. Maddesinin yeni şeklinin tescil ve ilan edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşünün alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Sermaye Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993052


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:492.061
Değişim :  0,75% |  15,42
Açılış :  2.070  
Önceki Kapanış :  2.046  
En Yüksek
2.075 En Düşük
2.056
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 118,80 23.531.813 % 10,00  
DMSAS 11,26 77.460.745 % 9,96  
EMNIS 23,90 1.002.796 % 9,94  
UZERB 68,05 784.821 % 9,94  
DARDL 3,56 158.961.433 % 9,88  
daha fazla
15:47 Alış Satış %  
Dolar 13,7993 13,8076 % 0,01  
Euro 15,6879 15,7023 % 0,02  
Sterlin 18,7824 18,8766 % 0,17  
Frank 14,9068 14,9966 % 0,19  
Riyal 3,6690 3,6874 % 0,12  
daha fazla
15:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.819 -4,76  
Altın Gr. 808 808 -0,88  
Cumhuriyet 5.358 5.439 28,00  
Tam 5.337 5.470 35,34  
Yarım 2.580 2.646 17,09  
Çeyrek 1.294 1.323 8,55  
Gümüş.Ons 22,76 22,78 -0,01  
Gümüş Gr. 10,11 10,12 0,01  
B. Petrol 83,95 83,95 0,23  
Seans Raporu 15:47
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru