***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadiline İlişkin SPK Başvurusu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 250.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)VAKFN, TRAVAKFN91P9 250.000.000 250.000.000,000 100,00000 1,00 VAKFN, TRAVAKFN91P9 Nâma VAKFN(RÜÇHAN), TRRVKFK00012 529.123,253Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 250.000.000 250.000.000,000 100,00000 529.123,253Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama T. Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından, süresi içinde satılamayan payların satın alınacağına ilişkin taahhüt verilmiştir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 21.12.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 04.01.2022Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.01.2022SPK Başvuru Tarihi 26.10.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 16.12.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 23.12.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 22.12.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 07/10/2021 tarihli kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/12/2021 tarih ve 65/1802 sayılı onayı ile Şirketimizin 1.000.000.000,00 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayenin 250.000.000,00 TL'den 500.000.000,00 TL'ye artırılması kapsamında21/12/2021 - 04/01/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde kullanılmayan 529.123,253 adet pay Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da 06/01/2022 - 07/01/2022 tarihlerinde satışa sunulmuş olup tamamı satılmıştır. Bu işlemler sonucu 250.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayemiz % 100 oranında artırılarak 500.000.000,00 TL olmuştur.Buna göre sermaye artırımı işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırıldığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 18. Maddesinin 7. bendine uygun olarak Şirket Esas Sözleşmesinin "SERMAYE" başlıklı 6. Maddesinin yeni şeklinin tescil ve ilan edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşünün alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 Sermaye Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993052BIST