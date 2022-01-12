***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.01.2022 16:03
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadiline İlişkin SPK Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 250.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
VAKFN, TRAVAKFN91P9 250.000.000 250.000.000,000 100,00000 1,00 VAKFN, TRAVAKFN91P9 Nâma VAKFN(RÜÇHAN), TRRVKFK00012 529.123,253
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 250.000.000 250.000.000,000 100,00000 529.123,253
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama T. Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından, süresi içinde satılamayan payların satın alınacağına ilişkin taahhüt verilmiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 21.12.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 04.01.2022
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.01.2022
SPK Başvuru Tarihi 26.10.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 16.12.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 23.12.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 22.12.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 07/10/2021 tarihli kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/12/2021 tarih ve 65/1802 sayılı onayı ile Şirketimizin 1.000.000.000,00 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayenin 250.000.000,00 TL'den 500.000.000,00 TL'ye artırılması kapsamında
21/12/2021 - 04/01/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde kullanılmayan 529.123,253 adet pay Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da 06/01/2022 - 07/01/2022 tarihlerinde satışa sunulmuş olup tamamı satılmıştır. Bu işlemler sonucu 250.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayemiz % 100 oranında artırılarak 500.000.000,00 TL olmuştur.
Buna göre sermaye artırımı işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırıldığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 18. Maddesinin 7. bendine uygun olarak Şirket Esas Sözleşmesinin "SERMAYE" başlıklı 6. Maddesinin yeni şeklinin tescil ve ilan edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşünün alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Sermaye Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993052
BIST