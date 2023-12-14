***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.000.000.000 TL nakit (bedelli) olarak %100 oranında artırılarak 2.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225923BIST