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***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

14.12.2023 18:25
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişki


***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Açıklamalar

Şirketimizin, 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.000.000.000 TL nakit (bedelli) olarak %100 oranında artırılarak 2.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225923


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