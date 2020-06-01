***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.06.2020 16:09
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAZIM AKYOL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 26.06.2019 İcrada Görevli Değil T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
HALİL ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 26.06.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ-ÜYE
MUHAMMET LÜTFÜ ÇELEBİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.06.2020 İcrada Görevli Değil TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ-ÜYE,RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ-ÜYE
ŞEREF YAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.06.2019 İcrada Görevli Değil T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BAŞ HUKUK MÜŞAVİRİ Bağımsız Üye Değil
EMİNE UYUMAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 03.04.2018 İcrada Görevli Değil T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.TİCARİ KREDİLER TAHSİS YÖNETİMİ BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
BURHANEDDİN TANYERİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.06.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ-BAŞKAN,KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ-BAŞKAN ,RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ-BAŞKAN
ŞEREF AKSAÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 14.06.2017 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848109
BIST
17:02107.112
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 1.591,38
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.193
En Düşük
106.357
17:026,8254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
17:027,5947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0287
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
17:02379,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,47
|Açılış
|: 379,70
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.371.590
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|252.173
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.630.478
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,48
|7.172.315
|% -7,15
|
|AYCES
|25,42
|544.043
|% -6,13
|
|CMBTN
|70,00
|2.930.206
|% -4,31
|
|RAYSG
|6,07
|4.279.116
|% -3,65
|
|GARAN
|7,95
|987.170.076
|% 1,66
|
|ASELS
|31,22
|956.945.938
|% 3,45
|
|THYAO
|12,82
|810.014.696
|% 1,75
|
|GSRAY
|3,63
|677.076.098
|% 7,08
|
|EKGYO
|1,56
|557.828.156
|% 6,12
|
|EKGYO
|1,56
|557.828.156
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,63
|677.076.098
|% 7,08
|
|YKBNK
|2,37
|347.650.471
|% 2,16
|
|GUSGR
|3,49
|442.049.401
|% 3,87
|
|CEMAS
|1,20
|150.735.283
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4499
|8,4923
|% 0,64
|
|Frank
|7,0663
|7,1089
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8120
|1,8211
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|3,88
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.503
|29,20
|
|Tam
|2.537
|2.575
|25,90
|
|Yarım
|1.238
|1.261
|20,40
|
|Çeyrek
|619
|629
|7,50
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,18
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|0,06
|
|B. Petrol
|37,53
|37,53
|-0,31
|