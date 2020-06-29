***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.06.2020 14:28
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAZIM AKYOL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 26.06.2019 İcrada Görevli Değil T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
HALİL ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 26.06.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ-ÜYE
ŞEREF YAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 26.06.2019 İcrada Görevli Değil T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BAŞ HUKUK DANIŞMANI-VAKIF ENERJİ VE MADENCİLİK AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
EMİNE UYUMAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 03.04.2018 İcrada Görevli Değil T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.TİCARİ KREDİLER TAHSİS YÖNETİMİ BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
EREN SÜZEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.06.2020 İcrada Görevli Değil T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.BİREYSEL VE KOBİ KREDİLERİ TAHSİS YÖNETİM BAŞKANI Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ-ÜYE ,RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ-ÜYE
BURHANEDDİN TANYERİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.06.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ-BAŞKAN,KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ-BAŞKAN ,RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ-BAŞKAN
ŞEREF AKSAÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 14.06.2017 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853275
BIST
17:16115.897
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.228,25
|Açılış
|: 114.776
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|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.923
En Düşük
114.432
17:166,8559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
17:167,7110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0174
|Açılış
|: 7,7200
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|Önceki Kapanış
|: 7,6950
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7,7414
En Düşük
7,6775
17:16390,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
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|Açılış
|: 390,22
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,11
BIST En Aktif Hisseler
|SEKFK
|5,06
|12.431.776
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,75
|200.572.261
|% 10,00
|
|VERUS
|26,40
|5.392.754
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,00
|5.485.814
|% 10,00
|
|EKIZ
|11,46
|2.938.370
|% 9,98
|
|DAGI
|6,07
|11.336.930
|% -9,13
|
|YONGA
|24,50
|147.311
|% -7,89
|
|EGCYH
|0,85
|478.238
|% -7,61
|
|TSPOR
|7,56
|421.756.950
|% -7,35
|
|ORGE
|6,63
|128.474.844
|% -4,88
|
|GARAN
|8,51
|1.630.613.226
|% 3,53
|
|ODAS
|2,48
|1.037.331.789
|% -0,80
|
|ASELS
|32,12
|875.898.625
|% 2,16
|
|HALKB
|6,55
|854.049.074
|% 3,97
|
|KRDMD
|3,09
|729.981.914
|% 1,64
|
|ODAS
|2,48
|1.037.331.789
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,91
|551.505.660
|% 1,06
|
|TSKB
|1,29
|329.393.680
|% 3,20
|
|KRDMD
|3,09
|729.981.914
|% 1,64
|
|ZOREN
|2,09
|409.014.853
|% 3,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4077
|8,4499
|% -0,30
|
|Frank
|7,1979
|7,2412
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8218
|1,8310
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-0,99
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.548
|7,40
|
|Tam
|2.603
|2.614
|7,60
|
|Yarım
|1.265
|1.279
|3,70
|
|Çeyrek
|632
|640
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,79
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,11
|41,11
|0,18
|
Seans Raporu
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17:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1445, 76 artarak (% 1.09 ) 134, 060
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17:30XU100
Endeks 115, 897 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 07 üstünde . İşlem hacmi 15, 706.00 milyon TL de
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17:30OZBAL
Yüzde 9.91 oranında artışla 3.66 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 360, 058 adet işlem
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17:29SNGYO
Yüzde 4.44 oranında artışla 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 598, 772 adet işlem
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17:28DGKLB
Yüzde 9.60 oranında artışla 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 798, 454 adet işlem