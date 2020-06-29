***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHAZIM AKYOL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 26.06.2019 İcrada Görevli Değil T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye DeğilHALİL ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 26.06.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ-ÜYEŞEREF YAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 26.06.2019 İcrada Görevli Değil T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BAŞ HUKUK DANIŞMANI-VAKIF ENERJİ VE MADENCİLİK AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI Bağımsız Üye DeğilEMİNE UYUMAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 03.04.2018 İcrada Görevli Değil T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.TİCARİ KREDİLER TAHSİS YÖNETİMİ BAŞKANI Bağımsız Üye DeğilEREN SÜZEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.06.2020 İcrada Görevli Değil T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.BİREYSEL VE KOBİ KREDİLERİ TAHSİS YÖNETİM BAŞKANI Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ-ÜYE ,RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ-ÜYEBURHANEDDİN TANYERİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.06.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ-BAŞKAN,KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ-BAŞKAN ,RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ-BAŞKANŞEREF AKSAÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 14.06.2017 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853275BIST