***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.03.2021 15:02
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ 24.04.1991 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL ANA PAZAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919264
BIST
15:441.523
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -27,99
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.520
15:447,2561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0665
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
15:448,6379
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,1005
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,6147
15:44405,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,03
|Açılış
|: 405,72
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler15:42
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.442.217
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|57.197.295
|% 9,96
|
|VESTL
|31,98
|685.115.520
|% 9,67
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|DOKTA
|36,66
|9.674.396
|% -9,97
|
|CLEBI
|300,50
|458.194.967
|% -8,94
|
|SANKO
|13,23
|105.531.810
|% -8,06
|
|MNDRS
|3,36
|146.224.841
|% -7,95
|
|ALBRK
|1,85
|106.024.524
|% -7,04
|
|FROTO
|214,60
|1.451.095.801
|% 1,23
|
|THYAO
|13,78
|1.100.536.104
|% -1,15
|
|GLYHO
|6,16
|836.046.684
|% -3,30
|
|GARAN
|8,87
|745.663.285
|% -1,88
|
|SISE
|7,68
|732.260.128
|% -1,92
|
|SKBNK
|1,31
|278.732.093
|% -2,24
|
|EKGYO
|2,10
|334.172.127
|% -3,23
|
|TSKB
|1,63
|258.044.060
|% -4,12
|
|GLYHO
|6,16
|836.046.684
|% -3,30
|
|ODAS
|3,75
|502.827.048
|% -6,72
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|4,12
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-2,36
|
|Cumhuriyet
|2.701
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.687
|2.755
|-24,91
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-12,05
|
|Çeyrek
|651
|666
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,29
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,95
|62,95
|-0,33
|