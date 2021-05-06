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***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.05.2021 16:56



***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAZIM AKYOL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 26.06.2019 İcrada Görevli Değil T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
HALİL ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 26.06.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ-BAŞKAN,KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ-BAŞKAN
ŞEREF YAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 26.06.2019 İcrada Görevli Değil T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BAŞ HUKUK DANIŞMANI-VAKIF ENERJİ VE MADENCİLİK AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ-ÜYE,RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ-ÜYE
EMİNE UYUMAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 03.04.2018 İcrada Görevli Değil T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.TİCARİ KREDİLER TAHSİS YÖNETİMİ BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
EREN SÜZEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.06.2020 İcrada Görevli Değil T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.BİREYSEL VE KOBİ KREDİLERİ TAHSİS YÖNETİM BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
SAVAŞ ATANUR KAZAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.04.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ-ÜYE, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ-BAŞKAN
MUSTAFA ERDİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 05.05.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA ERDİN GENEL MÜDÜR Diğer




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934940


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Tam 3.100 3.178 48,34  
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Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,27 27,30 0,79  
Gümüş Gr. 7,30 7,30 0,22  
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