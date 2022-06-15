***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.06.2022 10:50
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 0,01 TRY 600000000 TRY 100,00 - İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037354
BIST
11:102.516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 6,61
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.520
En Düşük
2.503
11:1017,2824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0178
|Açılış
|: 17,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,2936
En Düşük
17,2142
11:1018,1365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1274
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1368
En Düşük
17,9589
11:101.010,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,02
|Açılış
|: 1.010,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.012,90
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler11:10
|UFUK
|67,00
|1.213.839
|% 9,93
|
|RAYSG
|12,81
|4.176.076
|% 8,84
|
|PAPIL
|14,86
|85.496.812
|% 7,68
|
|MEGAP
|6,98
|32.916.379
|% 7,55
|
|MEGAP
|6,98
|32.916.379
|% 7,55
|
|FONET
|14,21
|88.009.855
|% -9,95
|
|TSGYO
|4,45
|2.935.856
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|7.972.729
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.000,00
|48.000
|% -7,69
|
|GZNMI
|35,24
|4.258.690
|% -4,13
|
|THYAO
|46,96
|821.822.663
|% 0,21
|
|SASA
|44,82
|498.695.288
|% 0,58
|
|EREGL
|30,54
|452.778.082
|% 0,39
|
|SISE
|21,90
|387.328.023
|% -0,18
|
|ASELS
|23,36
|309.354.086
|% 0,34
|
|TSKB
|2,19
|149.167.954
|% -0,45
|
|MARTI
|1,40
|90.864.024
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,68
|205.889.705
|% -2,50
|
|YKBNK
|4,59
|196.887.247
|% -0,65
|
|CEMAS
|1,43
|58.048.559
|% 3,62
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2729
|17,2824
|% 0,10
|
|Euro
|18,1117
|18,1365
|% 0,71
|
|Sterlin
|20,7435
|20,8475
|% 0,42
|
|Frank
|17,2246
|17,3284
|% 0,29
|
|Riyal
|4,5882
|4,6112
|% -0,02
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|10,82
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|6,92
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.717
|6.822
|34,00
|
|Yarım
|3.298
|3.337
|17,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.668
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,37
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|0,16
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,10
|
Seans Raporu
11:10
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