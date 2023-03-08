***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.03.2023 10:26
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
EMRE YALÇIN YÖNETMEN 06.03.2023 212 337 67 67 E.YALCIN@vakifleasing.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 / KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME 212918/922861
MEHMET İLKAY COŞKUN GRUP MÜDÜRÜ 07.11.2014 212-337 67 67 I.COSKUN@vakifleasing.com.tr KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME 702745
ASLI KEKEÇ MÜDÜR 18.04.2016 212-337 67 67 A.KEKEC@vakifleasing.com.tr KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME 703415
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121454
BIST
13:075.364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -17,82
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.408
En Düşük
5.350
13:0718,9433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0230
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9476
En Düşük
18,8991
13:0719,9788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0187
|Açılış
|: 20,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,9873
En Düşük
19,8891
13:071.104,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.104,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.105,47
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler13:05
|SDTTR
|101,20
|299.227.603
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|190.628.562
|% 9,99
|
|ONCSM
|90,45
|24.851.258
|% 9,97
|
|EYGYO
|19,00
|101.978.085
|% 9,95
|
|OTTO
|102,80
|864.034
|% 9,95
|
|ULUSE
|196,30
|233.653.012
|% -10,00
|
|DOAS
|142,30
|1.658.967.860
|% -9,94
|
|CEOEM
|20,04
|48.150.507
|% -7,22
|
|ZEDUR
|58,50
|770.094
|% -7,14
|
|PCILT
|29,94
|35.670.850
|% -6,55
|
|ASTOR
|51,00
|3.225.246.559
|% 4,64
|
|EREGL
|43,12
|2.377.105.832
|% -2,71
|
|ISCTR
|13,23
|1.722.400.637
|% 1,93
|
|DOAS
|142,30
|1.658.967.860
|% -9,94
|
|OYAKC
|46,04
|1.490.642.651
|% 2,49
|
|EKGYO
|8,13
|1.089.141.721
|% 0,37
|
|ISCTR
|13,23
|1.722.400.637
|% 1,93
|
|YKBNK
|10,78
|1.235.106.091
|% 0,65
|
|AKBNK
|18,72
|1.429.600.258
|% 0,54
|
|SKBNK
|2,60
|173.359.921
|% 0,00
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9381
|18,9417
|% 0,11
|
|Euro
|19,9697
|19,9793
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,3467
|22,4588
|% 0,17
|
|Frank
|20,0252
|20,1458
|% 0,10
|
|Riyal
|5,0301
|5,0553
|% 0,10
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|-0,52
|
|Altın Gr.
|1.104
|1.105
|0,84
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-69,00
|
|Tam
|7.524
|7.576
|-7,00
|
|Yarım
|3.676
|3.707
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.853
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,06
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|0,00
|
|B. Petrol
|83,14
|83,14
|-0,15
|