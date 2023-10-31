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***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.10.2023 15:17
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAZIM AKYOL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 26.06.2019 İcrada Görevli Değil T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
HALİL ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 26.06.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ-BAŞKAN,KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ-BAŞKAN
EMİNE UYUMAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 03.04.2018 İcrada Görevli Değil T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.TİCARİ KREDİLER TAHSİS YÖNETİMİ BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
EREN SÜZEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.06.2020 İcrada Görevli Değil T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YENİMAHALLE BÖLGE MÜDÜRÜ Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ-ÜYE
SAVAŞ ATANUR KAZAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.04.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ-ÜYE, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ-BAŞKAN
SELÇUK GÖKBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.03.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ-ÜYE
MUSTAFA ERDİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 05.05.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212332


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Cumhuriyet 12.269 12.455 69,00  
Tam 11.915 11.998 -68,00  
Yarım 5.976 6.024 -34,00  
Çeyrek 2.979 3.012 -17,00  
Gümüş.Ons 22,86 22,88 -0,45  
Gümüş Gr. 20,79 20,83 -0,37  
B. Petrol 85,22 85,22 -1,13  
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