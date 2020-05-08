***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
08.05.2020 07:17
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/05/2020
Karar Sayısı
42
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN FİNANSAL RAPORLAR BAŞLIKLI İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI a) Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2020 dönemine ilişkin konsolide finansal tablo ve dipnotlar ile ara dönem faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo dipnotları ile ara dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve dipnotlardaki bilgilerin, Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, ara dönem faaliyet raporunun Şirket'in gelişimi ve performansını, finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, Beyan ederiz. Burhanettin TANYERİ Halil ÇELİK Şeref AKSAÇ Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843520
BIST
18:0598.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
0
En Düşük
0
18:057,1503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0575
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
18:057,7638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0742
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
18:05395,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,48
|Açılış
|: 395,33
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|2,78
|205.117.812
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,81
|8.373.785
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,30
|41.416.154
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,00
|
|AFYON
|2,78
|205.117.812
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,81
|8.373.785
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,30
|41.416.154
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 0,00
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% 0,00
|
|SASA
|9,38
|656.126.446
|% 0,00
|
|THYAO
|10,60
|645.387.252
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,00
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,11
|376.427.773
|% 0,00
|
|PETKM
|3,59
|391.583.808
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8363
|8,8806
|% 0,73
|
|Frank
|7,3251
|7,3692
|% 0,56
|
|Riyal
|1,8979
|1,9075
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|1,73
|
|Altın Gr.
|395
|395
|2,60
|
|Cumhuriyet
|2.528
|2.585
|16,20
|
|Tam
|2.603
|2.652
|16,60
|
|Yarım
|1.270
|1.297
|8,10
|
|Çeyrek
|633
|648
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,55
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,06
|
|B. Petrol
|30,38
|30,38
|0,92
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58MAALT
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 72.10 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 658 adet işlem
-
17:57IZMDC
Yüzde -7.42 oranında düşüşle 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 490, 477 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 98, 592 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 11, 269.00 milyon TL de
-
17:56GSDHO
Yüzde 4.43 oranında artışla 1.65 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 923, 289 adet işlem
-
17:55BIZIM
Yüzde 9.93 oranında artışla 12.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 223, 057 adet işlem