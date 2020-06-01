***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak görev yapmakta olan Sn.Nurcan KÖYLÜOĞLU 31/05/2020 tarihinde görevlerinden ayrılmış olup, yerine 01/06/2020 tarihinden itibaren Sn.Muhammet Lütfü ÇELEBİ seçilmişlerdir. ,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848110BIST