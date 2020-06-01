***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.06.2020 16:09
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak görev yapmakta olan Sn.Nurcan KÖYLÜOĞLU 31/05/2020 tarihinde görevlerinden ayrılmış olup, yerine 01/06/2020 tarihinden itibaren Sn.Muhammet Lütfü ÇELEBİ seçilmişlerdir. ,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848110
BIST
15:56106.873
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382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.156.795
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|232.537
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.601.276
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,00
|6.738.063
|% -8,84
|
|AYCES
|25,50
|469.411
|% -5,83
|
|ARDYZ
|28,22
|28.009.232
|% -4,73
|
|CMBTN
|70,00
|2.683.134
|% -4,31
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|GARAN
|7,96
|884.348.006
|% 1,79
|
|ASELS
|30,98
|800.206.912
|% 2,65
|
|THYAO
|12,80
|752.427.051
|% 1,59
|
|GSRAY
|3,59
|632.633.586
|% 5,90
|
|EKGYO
|1,56
|550.643.238
|% 6,12
|
|EKGYO
|1,56
|550.643.238
|% 6,12
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|GSRAY
|3,59
|632.633.586
|% 5,90
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|YKBNK
|2,37
|333.476.135
|% 2,16
|
|GUSGR
|3,49
|429.664.584
|% 3,87
|
|KRDMD
|2,56
|302.524.933
|% 1,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4274
|8,4697
|% 0,37
|
|Frank
|7,0567
|7,0992
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8106
|1,8197
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|2,81
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,08
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.503
|29,70
|
|Tam
|2.538
|2.576
|26,40
|
|Yarım
|1.239
|1.261
|20,60
|
|Çeyrek
|619
|629
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,16
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|0,08
|
|B. Petrol
|38,13
|38,13
|0,29
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