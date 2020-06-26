***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucu Denetim Komitesi Üyeliklerine, Sn.Burhaneddin TANYERİ (Başkan) ve Sn.Halil ÇELİK'in (Üye) seçilmelerine,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine, Sn.Burhaneddin TANYERİ (Başkan) ve Eren SÜZEN'nin (Üye) seçilmelerineRiskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine, Sn.Burhaneddin TANYERİ (Başkan) ve Eren SÜZEN'nin (üye ) seçilmelerine,Ayrıca, Kurumsal Yönetim Tebliğinin 11. Maddesi gereği Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Mehmet İlkay COŞKUN'un Kurumsal Yönetim Komitesine üye olarak seçilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853116BIST