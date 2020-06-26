***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
26.06.2020 15:46
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucu Denetim Komitesi Üyeliklerine, Sn.Burhaneddin TANYERİ (Başkan) ve Sn.Halil ÇELİK'in (Üye) seçilmelerine,
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine, Sn.Burhaneddin TANYERİ (Başkan) ve Eren SÜZEN'nin (Üye) seçilmelerine
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine, Sn.Burhaneddin TANYERİ (Başkan) ve Eren SÜZEN'nin (üye ) seçilmelerine,
Ayrıca, Kurumsal Yönetim Tebliğinin 11. Maddesi gereği Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Mehmet İlkay COŞKUN'un Kurumsal Yönetim Komitesine üye olarak seçilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853116
BIST
15:32115.053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 913,57
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.928
15:326,8566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8586
En Düşük
6,8444
15:327,6930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6816
15:32388,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,07
|Açılış
|: 388,72
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|80.338.794
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,42
|1.448.417
|% 9,92
|
|AYEN
|5,33
|163.291.910
|% 9,90
|
|SARKY
|6,90
|29.461.737
|% 9,87
|
|DAGI
|6,68
|34.650.021
|% 9,69
|
|HALKS
|3,76
|1.544.046
|% -9,62
|
|YKGYO
|3,94
|61.938.721
|% -6,64
|
|GUBRF
|26,26
|226.005.446
|% -5,54
|
|LUKSK
|15,05
|1.458.595
|% -5,11
|
|IHGZT
|4,51
|25.903.781
|% -4,85
|
|ISFIN
|4,20
|914.436.708
|% 3,96
|
|ODAS
|2,37
|558.277.714
|% 3,95
|
|KRDMD
|3,04
|533.495.257
|% 1,00
|
|KARSN
|2,79
|527.433.155
|% 2,20
|
|IHLGM
|1,62
|504.882.152
|% 0,62
|
|IHLGM
|1,62
|504.882.152
|% 0,62
|
|ODAS
|2,37
|558.277.714
|% 3,95
|
|ISFIN
|4,20
|914.436.708
|% 3,96
|
|KARSN
|2,79
|527.433.155
|% 2,20
|
|KRDMD
|3,04
|533.495.257
|% 1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4715
|8,5139
|% -0,19
|
|Frank
|7,2074
|7,2508
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-3,56
|
|Altın Gr.
|388
|388
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.536
|-4,20
|
|Tam
|2.592
|2.602
|-4,30
|
|Yarım
|1.259
|1.273
|-2,10
|
|Çeyrek
|630
|637
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,02
|
|B. Petrol
|40,88
|40,88
|-0,17
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:46ULAS
Yüzde 7.30 oranında artışla 5.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 190, 370 adet işlem
-
15:45VKFYO
Yüzde 9.64 oranında artışla 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 458, 276 adet işlem
-
15:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 897, 44 artarak (% 0.68 ) 133, 158
-
15:44XU100
Endeks 115, 039 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 9, 694.00 milyon TL de
-
15:44GLYHO
Yüzde 4.46 oranında artışla 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 613, 334 adet işlem