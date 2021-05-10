***VAKFN* *VERTU* *EGGUB* *MERIT* *ITTFH* *HEKTS* *EUYO* *CIMSA* *GSRAY* *OYAYO* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm
10.05.2021 18:07
***VAKFN******VERTU******EGGUB******MERIT******ITTFH******HEKTS******EUYO******CIMSA******GSRAY******OYAYO******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, CIMSA, EGGUB, EUYO, GSRAY, HEKTS, ITTFH, MERIT, OYAYO, VAKFN, VERTU
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AYES 1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E KEMAL İNAN 6.840,290
CIMSA 2 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E YAKIN MADENCİLİK VE LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 50.000,000
EGGUB 3 EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. E MEHMET AYDIN 66,502
EUYO 4 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E UĞUR YAMAN 158.173,000
GSRAY 5 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş E AHMET YÖNET 20,000
HEKTS 6 HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. E YAKIN MADENCİLİK VE LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1.234.728,000
ITTFH 7 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E AHMET YÖNET 2.340,000
MERIT 8 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. E AYSUN ŞURGUN 102,000
OYAYO 9 OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E YAKIN MADENCİLİK VE LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 39.618,000
VAKFN 10 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E CEYHAN SEMİZ 65.000,000
VAKFN 11 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E KEREM LAFÇI 63.909,000
VAKFN 12 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E KEREM LAFÇI 67.423,000
VAKFN 13 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E KEREM LAFÇI 143.668,000
VAKFN 14 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E ENİS BULUT 350.000,000
VERTU 15 VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş E TÜLAY DEMİRCİ 2.517,000
VERTU 16 VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş E TÜLAY DEMİRCİ 8.049,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935918
BIST