Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VAKFN* *VERTU* *EGGUB* *MERIT* *ITTFH* *HEKTS* *EUYO* *CIMSA* *GSRAY* *OYAYO* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm

10.05.2021 18:07



***VAKFN******VERTU******EGGUB******MERIT******ITTFH******HEKTS******EUYO******CIMSA******GSRAY******OYAYO******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, CIMSA, EGGUB, EUYO, GSRAY, HEKTS, ITTFH, MERIT, OYAYO, VAKFN, VERTU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AYES 1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E KEMAL İNAN 6.840,290
CIMSA 2 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E YAKIN MADENCİLİK VE LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 50.000,000
EGGUB 3 EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. E MEHMET AYDIN 66,502
EUYO 4 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E UĞUR YAMAN 158.173,000
GSRAY 5 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş E AHMET YÖNET 20,000
HEKTS 6 HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. E YAKIN MADENCİLİK VE LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1.234.728,000
ITTFH 7 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E AHMET YÖNET 2.340,000
MERIT 8 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. E AYSUN ŞURGUN 102,000
OYAYO 9 OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E YAKIN MADENCİLİK VE LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 39.618,000
VAKFN 10 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E CEYHAN SEMİZ 65.000,000
VAKFN 11 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E KEREM LAFÇI 63.909,000
VAKFN 12 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E KEREM LAFÇI 67.423,000
VAKFN 13 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E KEREM LAFÇI 143.668,000
VAKFN 14 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E ENİS BULUT 350.000,000
VERTU 15 VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş E TÜLAY DEMİRCİ 2.517,000
VERTU 16 VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş E TÜLAY DEMİRCİ 8.049,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935918


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.445
Değişim :  -1,10% |  -16,03
Açılış :  1.448  
Önceki Kapanış :  1.461  
En Yüksek
1.456 En Düşük
1.438
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEMAS 1,32 160.047.432 % 10,00  
SERVE 16,50 876.152 % 10,00  
ISGSY 17,77 36.260.716 % 9,96  
CANTE 5,59 148.076.126 % 9,82  
KARSN 4,41 531.819.085 % 8,35  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2807 8,2813 % 0,11  
Euro 10,0851 10,1012 % 0,63  
Sterlin 11,6850 11,7436 % 0,32  
Frank 9,1308 9,1858 % -0,15  
Riyal 2,2019 2,2130 % 0,09  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.837 1.837 0,66  
Altın Gr. 489 489 0,64  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,56 27,58 0,26  
Gümüş Gr. 7,35 7,35 0,08  
B. Petrol 68,67 68,67 0,35  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru