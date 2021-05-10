***VAKFN* *VERTU* *EGGUB* *MERIT* *ITTFH* *HEKTS* *EUYO* *CIMSA* *GSRAY* *OYAYO* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm









***VAKFN******VERTU******EGGUB******MERIT******ITTFH******HEKTS******EUYO******CIMSA******GSRAY******OYAYO******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AYES, CIMSA, EGGUB, EUYO, GSRAY, HEKTS, ITTFH, MERIT, OYAYO, VAKFN, VERTUSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***AYES 1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E KEMAL İNAN 6.840,290CIMSA 2 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E YAKIN MADENCİLİK VE LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 50.000,000EGGUB 3 EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. E MEHMET AYDIN 66,502EUYO 4 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E UĞUR YAMAN 158.173,000GSRAY 5 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş E AHMET YÖNET 20,000HEKTS 6 HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. E YAKIN MADENCİLİK VE LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1.234.728,000ITTFH 7 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E AHMET YÖNET 2.340,000MERIT 8 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. E AYSUN ŞURGUN 102,000OYAYO 9 OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E YAKIN MADENCİLİK VE LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 39.618,000VAKFN 10 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E CEYHAN SEMİZ 65.000,000VAKFN 11 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E KEREM LAFÇI 63.909,000VAKFN 12 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E KEREM LAFÇI 67.423,000VAKFN 13 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E KEREM LAFÇI 143.668,000VAKFN 14 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E ENİS BULUT 350.000,000VERTU 15 VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş E TÜLAY DEMİRCİ 2.517,000VERTU 16 VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş E TÜLAY DEMİRCİ 8.049,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935918BIST