***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:05
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKKO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822487
BIST
11:25105.236
En Yüksek
|Değişim
|: -4,69%
|| -5.182,15
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.298
En Düşük
99.332
11:256,2392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0388
|Açılış
|: 6,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2530
En Düşük
6,1998
11:256,8760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0543
|Açılış
|: 6,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,8844
En Düşük
6,8179
11:25327,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,24
|Açılış
|: 327,46
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,14
|8.227.714
|% 13,00
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,66
|4.272.061
|% 8,28
|
|OYLUM
|3,02
|2.925.940
|% 6,34
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|IZMDC
|8,61
|95.365
|% -15,59
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|THYAO
|11,23
|338.020.329
|% -7,57
|
|ASELS
|26,50
|216.307.711
|% -5,29
|
|GARAN
|9,46
|86.206.810
|% -7,16
|
|PETKM
|3,62
|77.674.393
|% -3,21
|
|KRDMD
|2,63
|72.751.742
|% -3,66
|
|IHLGM
|1,21
|67.330.834
|% -6,20
|
|EKGYO
|1,36
|69.828.955
|% -7,48
|
|IHLAS
|0,72
|22.728.082
|% -7,69
|
|CEMAS
|1,13
|35.319.883
|% -7,38
|
|YKBNK
|2,30
|70.718.265
|% -6,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9963
|8,0364
|% 0,32
|
|Frank
|6,4272
|6,4659
|% 0,87
|
|Riyal
|1,6558
|1,6642
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|-1,83
|
|Altın Gr.
|328
|328
|2,17
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,30
|17,34
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,04
|
|B. Petrol
|50,43
|50,43
|-1,30
|