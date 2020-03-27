***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 11:50
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832640
BIST
12:5990.168
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -1.359,18
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
89.417
12:596,4579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0624
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4713
En Düşük
6,3903
12:597,1082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0484
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1240
En Düşük
7,0479
12:59337,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,01
|Açılış
|: 337,51
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,17
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|2,20
|27.119
|% 10,00
|
|SODSN
|15,12
|21.319
|% 9,96
|
|TIRE
|5,20
|21.067.083
|% 9,94
|
|UZERB
|2,56
|142.190
|% 9,87
|
|ESCOM
|2,12
|12.210.014
|% 9,84
|
|RTALB
|5,76
|6.294.713
|% -9,86
|
|BALAT
|1,75
|203.934
|% -9,79
|
|GLRYH
|2,40
|4.378.037
|% -9,77
|
|QNBFL
|116,60
|3.318.703
|% -9,54
|
|DENGE
|0,87
|50.278
|% -8,42
|
|THYAO
|9,19
|826.793.238
|% -0,65
|
|GARAN
|8,00
|416.042.712
|% 0,76
|
|ASELS
|23,64
|394.438.250
|% -2,56
|
|ECILC
|5,00
|260.519.509
|% 3,09
|
|IPEKE
|8,01
|184.375.235
|% 1,14
|
|IHLGM
|0,87
|100.985.343
|% 3,57
|
|IHLAS
|0,45
|45.834.971
|% -2,17
|
|ODAS
|1,30
|128.857.241
|% -2,26
|
|THYAO
|9,19
|826.793.238
|% -0,65
|
|YKBNK
|1,91
|148.145.046
|% -1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8684
|7,9079
|% 1,11
|
|Frank
|6,6814
|6,7217
|% 1,03
|
|Riyal
|1,7148
|1,7234
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.624
|-7,18
|
|Altın Gr.
|337
|337
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,45
|14,51
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,05
|
|B. Petrol
|25,89
|25,89
|-0,45
|