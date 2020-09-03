***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.09.2020 12:38
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKKO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873088
BIST
12:221.084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,28
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.084
12:227,4371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0544
|Açılış
|: 7,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4386
En Düşük
7,3591
12:228,8052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0513
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8055
En Düşük
8,7171
12:22462,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,47
|Açılış
|: 462,69
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
463,74
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler12:20
|HATEK
|11,77
|10.272.142
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|21.418.598
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.180.818
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.000.026
|% 10,00
|
|FENER
|34,12
|222.178.886
|% 9,99
|
|KENT
|458,50
|1.207.231
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|451.134
|% -9,97
|
|AKMGY
|39,48
|5.521.906
|% -6,58
|
|DOGUB
|4,02
|44.880.451
|% -5,63
|
|NIBAS
|15,50
|470.746
|% -5,26
|
|ASELS
|16,98
|618.657.724
|% 2,29
|
|GSRAY
|3,75
|442.257.499
|% 7,76
|
|TSPOR
|5,92
|385.625.769
|% 7,05
|
|BJKAS
|3,65
|357.137.213
|% 7,04
|
|GARAN
|6,83
|312.599.888
|% -0,29
|
|GSRAY
|3,75
|442.257.499
|% 7,76
|
|BJKAS
|3,65
|357.137.213
|% 7,04
|
|EKGYO
|1,74
|152.193.360
|% -1,69
|
|TSPOR
|5,92
|385.625.769
|% 7,05
|
|IHLAS
|0,86
|57.130.149
|% -2,27
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4332
|7,4379
|% 0,75
|
|Euro
|8,7944
|8,8032
|% 0,56
|
|Sterlin
|9,8593
|9,9087
|% 0,33
|
|Frank
|8,1274
|8,1763
|% 0,68
|
|Riyal
|1,9763
|1,9862
|% 0,72
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-7,73
|
|Altın Gr.
|462
|463
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.121
|6,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|5,94
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|2,87
|
|Çeyrek
|742
|759
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,69
|43,69
|-0,74
|