***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.09.2020 11:52
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKKO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873265
BIST
15:181.083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,67
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.085
En Düşük
1.073
15:187,4472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0145
|Açılış
|: 7,4580
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
15:188,8218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0086
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
15:18464,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,80
|Açılış
|: 464,07
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
464,82
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler15:18
|PKENT
|1.368,80
|15.853.582
|% 10,00
|
|SAYAS
|5,72
|19.762.171
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.650.867
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.197.177
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|223.435
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|102.298.240
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|16.524.466
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,55
|123.053.751
|% -7,65
|
|ADEL
|18,04
|86.298.582
|% -6,82
|
|BMELK
|4,70
|590.331
|% -6,75
|
|SISE
|6,28
|1.496.693.842
|% 3,63
|
|FENER
|35,66
|668.556.863
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,56
|564.725.735
|% -2,47
|
|ASELS
|16,90
|562.670.629
|% 0,00
|
|GARAN
|6,79
|412.444.990
|% 0,44
|
|SISE
|6,28
|1.496.693.842
|% 3,63
|
|GSRAY
|3,56
|564.725.735
|% -2,47
|
|EKGYO
|1,74
|226.768.207
|% 1,16
|
|GSDHO
|2,30
|286.823.360
|% 6,48
|
|KRDMD
|2,98
|354.206.898
|% 0,34
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4370
|7,4472
|% 0,20
|
|Euro
|8,8077
|8,8218
|% 0,10
|
|Sterlin
|9,8457
|9,8951
|% 0,08
|
|Frank
|8,1428
|8,1919
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9801
|1,9900
|% 0,25
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|8,33
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,77
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|6,00
|
|Tam
|3.067
|3.144
|8,44
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|4,08
|
|Çeyrek
|744
|760
|2,04
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,79
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,04
|
|B. Petrol
|44,09
|44,09
|0,02
|