***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.09.2020 12:24
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873280
BIST
15:131.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 6,13
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.085
En Düşük
1.073
15:137,4501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0174
|Açılış
|: 7,4570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
15:138,8279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0147
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
15:13464,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,82
|Açılış
|: 464,09
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
464,82
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler15:13
|SAYAS
|5,72
|19.717.309
|% 10,00
|
|PKENT
|1.368,80
|15.648.262
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.650.867
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.197.177
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|223.435
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|102.103.230
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|16.500.449
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,57
|122.305.945
|% -7,32
|
|BMELK
|4,70
|590.331
|% -6,75
|
|ADEL
|18,06
|86.042.545
|% -6,71
|
|SISE
|6,29
|1.391.026.780
|% 3,80
|
|FENER
|35,62
|667.172.990
|% 4,40
|
|GSRAY
|3,57
|563.389.243
|% -2,19
|
|ASELS
|16,89
|559.132.774
|% -0,06
|
|GARAN
|6,79
|411.648.443
|% 0,44
|
|SISE
|6,29
|1.391.026.780
|% 3,80
|
|GSRAY
|3,57
|563.389.243
|% -2,19
|
|EKGYO
|1,73
|226.507.957
|% 0,58
|
|GSDHO
|2,29
|285.783.208
|% 6,02
|
|KRDMD
|2,99
|353.339.447
|% 0,67
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4461
|7,4501
|% 0,23
|
|Euro
|8,8228
|8,8279
|% 0,17
|
|Sterlin
|9,8501
|9,8995
|% 0,12
|
|Frank
|8,1423
|8,1914
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9802
|1,9901
|% 0,26
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|6,65
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,88
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.125
|2,00
|
|Tam
|3.069
|3.145
|9,62
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|4,66
|
|Çeyrek
|744
|761
|2,32
|
|Gümüş.Ons
|26,72
|26,76
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,07
|
|B. Petrol
|44,20
|44,20
|0,13
|
Seans Raporu
15:13
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15:27PINSU
Yüzde 9.80 oranında artışla 8.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 279, 058 adet işlem
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15:25MPARK
Yüzde 5.74 oranında artışla 16.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 597, 510 adet işlem
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15:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KOZAL, MGROS
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15:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 63 artarak (% 0.57 ) 995
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15:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, MMCAS, KSTUR, TKURU, ETILR, YONGA, ARTI