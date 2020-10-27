***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2020 10:00
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884156
BIST
12:151.144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,71
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.134
12:158,1566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0732
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,1649
En Düşük
8,0708
12:159,6477
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0955
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5440
12:15498,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 4,21
|Açılış
|: 498,66
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
498,91
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler12:13
|KARTN
|1.498,20
|97.667.375
|% 10,00
|
|GLRYH
|17,49
|21.521.103
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|447.928
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|3.518
|% 9,99
|
|EUYO
|7,27
|5.102.239
|% 9,98
|
|ITTFH
|2,52
|15.563.104
|% -10,08
|
|CEOEM
|6,48
|27.337.065
|% -10,00
|
|BEYAZ
|9,18
|345.636
|% -10,00
|
|POLTK
|380,70
|30.837
|% -10,00
|
|CASA
|29,36
|47.270
|% -9,99
|
|TSKB
|2,02
|855.919.159
|% 5,21
|
|GARAN
|6,85
|449.437.970
|% 1,18
|
|SISE
|6,40
|445.250.732
|% 1,59
|
|ECILC
|7,40
|367.159.144
|% 0,27
|
|DEVA
|24,28
|300.768.672
|% -1,70
|
|TSKB
|2,02
|855.919.159
|% 5,21
|
|SKBNK
|1,76
|282.152.649
|% 2,92
|
|EKGYO
|1,67
|190.153.852
|% -0,60
|
|ODAS
|2,95
|278.295.163
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,13
|194.431.481
|% 1,91
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1480
|8,1546
|% 0,88
|
|Euro
|9,6310
|9,6410
|% 0,93
|
|Sterlin
|10,5931
|10,6462
|% 0,92
|
|Frank
|8,9516
|9,0055
|% 0,93
|
|Riyal
|2,1698
|2,1807
|% 0,96
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-3,48
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,24
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|25,00
|
|Tam
|3.283
|3.365
|20,51
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|9,92
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,96
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,08
|
|B. Petrol
|41,10
|41,10
|0,27
|