***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.11.2020 10:32
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKKO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889036
BIST
11:481.278
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 18,44
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.281
En Düşük
1.264
11:487,7095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0100
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7679
En Düşük
7,6812
11:489,1624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0246
|Açılış
|: 9,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2231
En Düşük
9,1078
11:48467,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,10
|Açılış
|: 467,86
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
464,34
BIST En Aktif Hisseler11:48
|LINK
|47,32
|5.232.088
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|528.825
|% 10,00
|
|YESIL
|53,10
|5.342.076
|% 9,98
|
|DOAS
|31,60
|106.342.831
|% 9,95
|
|MARKA
|9,85
|3.544.089
|% 9,93
|
|EUYO
|5,67
|3.213.920
|% -10,00
|
|UZERB
|27,94
|110.279
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|18.526
|% -9,98
|
|POLTK
|269,60
|57.155
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|5.278.429
|% -9,94
|
|GARAN
|8,72
|1.581.641.999
|% 3,56
|
|YKBNK
|2,79
|744.623.867
|% 4,49
|
|KRDMD
|4,35
|628.646.616
|% 4,07
|
|AKBNK
|6,20
|416.645.626
|% 3,51
|
|THYAO
|11,63
|298.278.999
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,79
|744.623.867
|% 4,49
|
|GARAN
|8,72
|1.581.641.999
|% 3,56
|
|KRDMD
|4,35
|628.646.616
|% 4,07
|
|EKGYO
|1,91
|215.483.193
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,49
|115.883.433
|% 2,05
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7064
|7,7095
|% 0,13
|
|Euro
|9,1574
|9,1624
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,2294
|10,2807
|% 0,55
|
|Frank
|8,4445
|8,4954
|% 0,31
|
|Riyal
|2,0532
|2,0635
|% 0,32
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|2,40
|
|Altın Gr.
|468
|468
|2,10
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|-18,00
|
|Tam
|3.096
|3.174
|-17,11
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|-8,27
|
|Çeyrek
|751
|768
|-4,14
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,65
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,07
|
|B. Petrol
|44,19
|44,19
|0,44
|