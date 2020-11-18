***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.11.2020 11:03
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKKO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889041
BIST
11:321.279
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 18,86
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.279
En Düşük
1.264
11:327,7274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0279
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7679
En Düşük
7,6812
11:329,1841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0463
|Açılış
|: 9,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2231
En Düşük
9,1078
11:32467,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,22
|Açılış
|: 467,98
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
464,34
BIST En Aktif Hisseler11:30
|LINK
|47,32
|5.188.128
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|528.825
|% 10,00
|
|YESIL
|53,10
|5.278.143
|% 9,98
|
|MARKA
|9,85
|3.544.089
|% 9,93
|
|ARTI
|6,76
|435.337
|% 9,92
|
|EUYO
|5,67
|3.213.920
|% -10,00
|
|UZERB
|27,94
|110.279
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|18.526
|% -9,98
|
|POLTK
|269,60
|57.155
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|4.972.439
|% -9,94
|
|GARAN
|8,71
|1.429.624.632
|% 3,44
|
|YKBNK
|2,78
|594.002.628
|% 4,12
|
|KRDMD
|4,36
|571.641.617
|% 4,31
|
|AKBNK
|6,20
|336.975.041
|% 3,51
|
|THYAO
|11,62
|261.110.956
|% 1,31
|
|YKBNK
|2,78
|594.002.628
|% 4,12
|
|GARAN
|8,71
|1.429.624.632
|% 3,44
|
|KRDMD
|4,36
|571.641.617
|% 4,31
|
|EKGYO
|1,92
|212.382.895
|% 0,52
|
|SKBNK
|1,49
|113.055.863
|% 2,05
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7233
|7,7266
|% 0,35
|
|Euro
|9,1786
|9,1846
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,2330
|10,2843
|% 0,59
|
|Frank
|8,4516
|8,5025
|% 0,40
|
|Riyal
|2,0529
|2,0632
|% 0,30
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|2,76
|
|Altın Gr.
|467
|467
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.177
|8,00
|
|Tam
|3.113
|3.192
|7,63
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|3,69
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,70
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,04
|
|B. Petrol
|44,06
|44,06
|0,31
|
Seans Raporu
11:30
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