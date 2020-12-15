***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2020 13:04
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893191
BIST
15:531.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,37
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.397
En Düşük
1.385
15:537,8534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8148
15:539,5354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0073
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5061
15:53465,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,80
|Açılış
|: 465,55
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
466,31
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler15:53
|INTEM
|22,66
|2.625.546
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|728.022
|% 9,99
|
|YAPRK
|49,60
|1.170.461
|% 9,98
|
|IZTAR
|16,31
|2.083.097
|% 9,98
|
|MZHLD
|25,20
|1.998.889
|% 9,95
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|BERA
|17,70
|107.424.099
|% -9,97
|
|BASCM
|11,80
|135.327
|% -8,53
|
|SELGD
|4,58
|1.051.984
|% -7,66
|
|IZMDC
|12,96
|39.135.176
|% -7,63
|
|GARAN
|9,68
|1.580.121.345
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,07
|1.167.651.492
|% 1,97
|
|ODAS
|4,07
|1.105.010.806
|% 1,50
|
|PETKM
|4,92
|964.331.760
|% 1,44
|
|HALKB
|5,48
|916.389.740
|% 2,43
|
|EKGYO
|2,07
|1.167.651.492
|% 1,97
|
|ODAS
|4,07
|1.105.010.806
|% 1,50
|
|YKBNK
|3,11
|724.710.566
|% 1,63
|
|ALBRK
|1,93
|403.027.004
|% 3,76
|
|PETKM
|4,92
|964.331.760
|% 1,44
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8470
|7,8534
|% 0,03
|
|Euro
|9,5256
|9,5354
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,4800
|10,5325
|% 0,44
|
|Frank
|8,8201
|8,8733
|% 0,03
|
|Riyal
|2,0856
|2,0961
|% -0,06
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|17,30
|
|Altın Gr.
|465
|466
|3,83
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.130
|13,00
|
|Tam
|3.069
|3.147
|12,13
|
|Yarım
|1.483
|1.522
|5,87
|
|Çeyrek
|744
|761
|2,94
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,10
|
|B. Petrol
|50,50
|50,50
|0,21
|
Seans Raporu
15:53
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16:05XU100
Endeks 1, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 21, 319.00 milyon TL de
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16:04KONYA
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16:03BRMEN
Yüzde 9.49 oranında artışla 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 705 adet işlem
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16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, HALKB, EKGYO
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16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 26 artarak (% 0.26 ) 1, 255