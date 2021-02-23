***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2021 11:18
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911645
BIST
12:501.526
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -24,27
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
12:507,0304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0094
|Açılış
|: 7,0320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,0497
En Düşük
7,0039
12:508,5453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0125
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5845
En Düşük
8,5250
12:50408,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 408,20
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler12:50
|SAYAS
|19,27
|53.208.533
|% 9,99
|
|MERIT
|342,80
|6.277.011
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|724.272
|% 9,98
|
|TACTR
|29,14
|294.227
|% 9,96
|
|YAPRK
|131,50
|1.491.605
|% 9,95
|
|TKNSA
|18,09
|84.169.666
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|13.890.888
|% -10,00
|
|RODRG
|21,64
|952.636
|% -9,98
|
|SASA
|36,32
|1.315.155.416
|% -9,97
|
|SONME
|84,50
|5.854.948
|% -9,96
|
|SASA
|36,32
|1.315.155.416
|% -9,97
|
|KOZAL
|135,70
|973.587.627
|% -2,02
|
|GUBRF
|81,90
|874.468.130
|% 4,53
|
|SISE
|7,36
|809.361.619
|% -1,34
|
|GARAN
|9,21
|723.691.486
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,99
|256.999.116
|% -9,17
|
|EKGYO
|2,36
|590.613.470
|% -2,88
|
|SKBNK
|1,43
|233.750.290
|% -3,38
|
|TSKB
|1,75
|253.059.895
|% -1,69
|
|PETKM
|5,18
|642.465.151
|% 1,17
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0269
|7,0304
|% 0,13
|
|Euro
|8,5400
|8,5453
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,8654
|9,9149
|% 0,28
|
|Frank
|7,7690
|7,8158
|% -0,36
|
|Riyal
|1,8687
|1,8781
|% 0,17
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-2,13
|
|Altın Gr.
|408
|408
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.717
|2.758
|9,00
|
|Tam
|2.704
|2.773
|10,07
|
|Yarım
|1.307
|1.341
|4,87
|
|Çeyrek
|656
|671
|2,44
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,88
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,16
|65,16
|0,80
|