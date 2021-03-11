***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2021 10:02
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917187
BIST
11:201.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,47
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.573
11:207,4497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0548
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4371
11:208,9215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0345
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
11:20415,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,23
|Açılış
|: 415,77
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,98
BIST En Aktif Hisseler11:20
|SANKO
|10,92
|27.736.465
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.151.053
|% 9,97
|
|KERVT
|6,31
|34.644.468
|% 9,93
|
|VAKFN
|22,82
|1.538.022
|% 9,92
|
|SANEL
|5,74
|6.733.811
|% 9,13
|
|METUR
|35,64
|24.599.007
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,00
|52.000
|% -8,26
|
|KENT
|348,00
|411.336
|% -8,01
|
|VAKKO
|12,13
|98.694.581
|% -7,55
|
|IZFAS
|8,02
|4.026.806
|% -7,18
|
|SASA
|49,22
|912.716.024
|% 5,94
|
|SISE
|7,80
|528.000.875
|% 1,43
|
|GARAN
|9,15
|342.839.807
|% -0,22
|
|PETKM
|6,30
|254.303.010
|% 1,12
|
|TCELL
|16,74
|251.099.057
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,39
|242.783.119
|% 0,42
|
|SISE
|7,80
|528.000.875
|% 1,43
|
|IZMDC
|2,88
|154.288.019
|% -6,49
|
|TSKB
|1,72
|70.889.876
|% 0,58
|
|PETKM
|6,30
|254.303.010
|% 1,12
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4431
|7,4497
|% -0,73
|
|Euro
|8,9137
|8,9215
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,3483
|10,4002
|% -0,59
|
|Frank
|7,9950
|8,0432
|% -0,42
|
|Riyal
|1,9792
|1,9891
|% -0,62
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|13,41
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,21
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,47
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,01
|
|B. Petrol
|68,28
|68,28
|0,38
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:37AKYHO
Yüzde 6.48 oranında artışla 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 139, 135 adet işlem
-
11:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 57 artarak (% 0.46 ) 1, 657
-
11:36FADE
Yüzde 6.00 oranında artışla 14.31 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 450, 432 adet işlem
-
11:34AKYHO
Yüzde 6.88 oranında artışla 2.64 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 007, 689 adet işlem
-
11:32ESEN
Yüzde 4.19 oranında artışla 37.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 743, 557 adet işlem