***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2021 10:39
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917201
BIST
11:261.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,32
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.573
11:267,4480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0565
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4371
11:268,9265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0295
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
11:26415,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,23
|Açılış
|: 415,99
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,98
BIST En Aktif Hisseler11:26
|SANKO
|10,92
|27.744.545
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.163.628
|% 9,97
|
|KERVT
|6,31
|34.665.745
|% 9,93
|
|VAKFN
|22,82
|1.538.022
|% 9,92
|
|SANEL
|5,70
|6.864.683
|% 8,37
|
|METUR
|35,64
|24.646.622
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,00
|52.000
|% -8,26
|
|KENT
|348,00
|411.336
|% -8,01
|
|KATMR
|4,65
|94.714.654
|% -7,00
|
|IDGYO
|9,90
|250.312
|% -6,95
|
|SASA
|49,18
|922.589.291
|% 5,85
|
|SISE
|7,78
|554.988.360
|% 1,17
|
|GARAN
|9,14
|343.380.366
|% -0,33
|
|TCELL
|16,74
|278.001.408
|% 0,24
|
|PETKM
|6,30
|255.812.308
|% 1,12
|
|EKGYO
|2,39
|243.580.779
|% 0,42
|
|SISE
|7,78
|554.988.360
|% 1,17
|
|IZMDC
|2,87
|155.191.013
|% -6,82
|
|TSKB
|1,72
|71.289.949
|% 0,58
|
|PETKM
|6,30
|255.812.308
|% 1,12
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4461
|7,4480
|% -0,75
|
|Euro
|8,9194
|8,9265
|% -0,33
|
|Sterlin
|10,3471
|10,3990
|% -0,60
|
|Frank
|8,0044
|8,0526
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9800
|1,9899
|% -0,58
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|12,96
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,46
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,02
|
|B. Petrol
|68,38
|68,38
|0,48
|
Seans Raporu
11:26
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-
11:39FADE
Yüzde 6.59 oranında artışla 14.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 487, 082 adet işlem
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11:37AKYHO
Yüzde 6.48 oranında artışla 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 139, 135 adet işlem
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11:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 57 artarak (% 0.46 ) 1, 657
-
11:36FADE
Yüzde 6.00 oranında artışla 14.31 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 450, 432 adet işlem
-
11:34AKYHO
Yüzde 6.88 oranında artışla 2.64 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 007, 689 adet işlem